Festhelgen på Sørlandet innledes med V65-jackpot

Vidar Hop og Remee La Marc. Fredag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

JACKPOT-FREDAG! Vi har en mildt sagt spennende fredag i vente, og nøkkelordet her er JACKPOT! Dagens første JACKPOT kommer allerede kl.12.45, og da skal det dreie seg om V65-lunsj til Dannero. Hele 830 078 ligger ekstra i sekserpotten. Sørlandet innleder så sin storhelg kl.18.50, og her ligger det 373 895 ekstra i sekserpotten. Axevalla sin storhelg begynner kl.19.34, og her er det altså DOBBEL-JACKPOT i V64-spillet med hele 1 366 399 ekstra i sekserpotten.

Lerum med V75-suksess i Harstad sist lørdag!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Det er JACKPOT på Sørlandet denne fredagen, og det ligger knappe 400 000 i sekserpotten. Omgangen som venter er utrolig spennende, og det er kanskje den mest spennende omgangen vi kan huske å ha sett på Sørlandet i år. Vi jakter med HØYINTERESSANTE OBJEKTER, og er veldig inne på at flere av favorittene er i trøbbel. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Sejr Gammelsbæk – Har funnet en helt ellevill form, og den har vært knallgod på slutten. Etter at Punk er blitt strøket er selvfølgelig sjansene blitt veldig god, og den kan vinne dette løpet fra dødens. Vi dobler dog opp bongene med 1 Remee La Marc. Har nok ikke vært like bra i år, men den virker å være på riktig vei, og skulle den få tet, ja, da pleier den å selge seg veldig dyrt. Har dog ikke startet på volte på svært lenge, og vi er fakta usikker på hvor kjapp den er ut. Bør følges når Vidar tester den i varmingen.

V65-2 : 10 Akissassweetaswine – Må bare prøves her. Den gikk en knallsterk sisterunde etter en grov galopp nest sist, og den avslørte kapasitet da. Nå sist satt den BOM FAST med absolutt alt igjen, og den så lysende ut i målgangen. Går 15/2100ma alle dager i uken, og den skal bli spennende å se i hendene på Vidar Hop. OBS!

V65-3 : 7 Stjernetira – Blir ikke tatt på alvor, og den hadde kun 5,5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Det mener vi er helt feil. Var riktignok ikke på topp sist, men den er behandlet etter det løpet, og den ventes forbedret. Nest sist holdt den bra fra tet, gikk 25,9/2100mv, og møtte BETYDELIG tøffere motstand enn her. Kan ikke få et bedre løp enn dette, og den må bare prøves!

V65-4 : 7 Massive Speed – Er den klart beste hesten i dette løpet, og med litt flyt på veien burde sjansene være meget gode. Vant på denne dagen i fjor, og da betalte den ut storfine 8,3x flesket. Tengsareid er fornøyd med sin springer i jobbene, og motstandsmessig kan den ikke få et veldig mye billigere løp. SKAL STÅ FØRST!

V65-5 : 4 Høwings Unbeatable – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter den kom inn på stallen til Kjetil Helgestad, og det har nok gjort veldig godt. På ren kapasitet er dette en kanon, og den har rett og slett et smellfint løp foran seg nå. Burde bli sluppet til tet, og siden skal det en utrolig god hest til for å knekke den ned. Er en banker for de som vil gå tynt!

V65-6 : 10 Holene Odin – Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den skal bli utrolig spennende å følge på hjemmebanen fredag. Kommer ut på sin beste distanse, og får den bare gå med i rygger til det gjenstår300-400m, ja, da er den SYLVASS! Gikk helt greit sist, mens den feilet som helpigg i angrep nest sist. Formen er veldig bra, og den må være spillbar i finalen!