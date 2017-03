Flemming-show i Ålborg

Flemming Jensen (her med stallhesten Red Runner Morgan på Skive travbane) har en rekke vinnersjanser i lørdagens V65 i Ålborg. Foto Morten Skifjeld: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Drammen: Strålende V75-omgang i Drammen

Tippetips: Bonuspott med 5 mill i tolverpotten

Oddsdobbel over 2,5 mål: Alt tyder på en målrik kveld på Anfield

Oddstips 1: Roma kvitter seg med Napoli

Oddstips 2: Oppturen fortsetter for Swansea

Oddstips 3: Blackburn lever farlig

VM Hopp lagkokurranse: Herlig odds på norsk gull

VM-quiz: Hvem vinner tremila?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er naturligvis V75-omgangen i Drammen som er det store sportslig og spillemessige høydepunktet lørdag, men som i januar og februar, så fortsetter vi med dansk V64/V4-trav på lørdagskveldene noen uker til. Det ble svært så favorittpreget i Odense sist lørdag, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris kr 168) det satt klokkerent og betalte tilbake 996 kr. 14-oddseren og 6. valget 9 Tempo Blåbjerg var markert på kun tre hester i V65-3.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Igen V65 fra Racing Arena Aalborg

Lørdag aften er der igen væddeløb med bl.a. V65 fra Nordjylland på Racing Arena Aalborg, hvor der er flere interessante heste og kuske med, så der er lagt op til en fin væddeløbsdag.

Sidst der var løb i Aalborg var Flemming Jensen udelukket, men han er klar igen og sidder bag mange heste som kan vise sig at vinde denne aften, så "Ismanden" skal man nok holde et vågent øje med, selvom han ofte også kan blive "overspillet".

Bankeren:

8 Sun Esterel (V65-6) er en tophest, der vandt ganske let og meget overbevisende i forrige start, hvor den bare var bedst for Flemming Jensen. Senest startede Sun Esterel med Jeppe Rask, men galopperede tidligt i løbet og satte mange meter til. Leverede siden en forrygende ophentning og sluttede af i topfart helt ude i banen. Virker som bedste hest i dette felt!

Luringen:

Saison Tårs (V65-3) har ikke vundet i flere sæsoner, men er bedre end resultaterne. Var f orbedret sidst, hvor den galopperede kort før mål i kamp om en fornuftig placering. Nu bliver hesten sikkert glemt af mange spillere, men sporet er godt og formen er på top, så måske leverer Saison Tårs overraskelsen.

V65-1:

Et par heste fra Flemming Jensen er sikkert dem som bliver favoritterne her? 3 Awesome Deal er trænerens valg, og det er en rigtig god hest med stor kapacitet. Virkede ikke helt på toppen senest, hvor den efter et løb i andet spor midt i feltet, forsøgte sig i tredje spor. Virkede dog slået da den galopperede i slutningen af sidste sving. Er Awesome Deal på toppen kan den vinde. 5 Frances Yoda har været med på Åby i mange starter, men ser ud til at forbedre sig og virker som en spændende hest, der absolut kan ende helt fremme.

1 Speedy Højlund har aldrig været bedre før end den er nu, og leverer gode præstationer. Ser mere stabil ud og hang godt med sidst efter et løb udvendigt for den førende. 2 AC DC er i topform. Galopperede et par gange forrige start, men viste stor fart og leverede en god præstation. Sjov luring .

V65-2:

2 Gigant Slugger havde en forrygende sæson i fjor, hvor den foruden sejrene også var med i mange af de store løb i Skandinavien. Jeg har talt med Peter Jensen, der melder alt vel og tror på sin hest. Gigant Slugger er rigtig hurtig fra start og vil givet forsøge at føre fra start til slut. 4 Nato Dream fik ikke rigtigt det ud af det senest, hvor den blev kørt defensivt i et løb helt uden tempo på. Hesten så fin ud og med løbet i kroppen samt Flemming Jensen i sulkyen er den en vinderchance. Det lyder på Flemming Jensen som om han tror den får en god tid hos ham.

V65-3/V4-1:

Her kan der godt være flere som har chance. 3 Anaconda kan ende som storfavorit, men vinder ikke bare et løb som dette. Har en specielt aktion og virker mere stærk end speedig . Leverede en ok præstation senest, men vil have fordel af distancen denne gang. 5 Reliable Joe var fin sidst og har efterfølgende været frisk, så Erik Horpestad tror meget på sin hest. 6 Von Gladiator har ikke rigtigt kunnet afgøre de sidste par starter som storfavorit. Har fin kapacitet, men skal vel lige vise den igen er en vinder? 2 Saison Tårs er bedre end resultaterne, og kan godt overraske fra et godt spor (Se Luringen , red.)

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4/V4-2:

3 Giggs Boko er en meget spændende hest, der ejes af hårdt satsende Panamera Racing. Blev købt for store penge i Holland, men har ikke endnu levet op til forventningerne. Nu er det første start for Peter Jensen som fortæller hesten har trænet godt, men at dette er en test, hvor han har balanceret hesten om. Hvis Giggs Boko er som bedst burde den vinde! 1 Belladore har gjort det godt og virker bare i fremgang, så fra et fint spor er den selvfølgelig også en god chance. 4 Aquador vandt fra spids senest og så ud til at have kræfter sparet. Virker som en hest i fremgang.

V65-5/V4-3:

Igen har Flemming Jensen en god chance. Det er med 4 Al's Bobby som ikke har vundet de sidste starter, men vist at formen er hvor den skal være. Kan være hurtig fra start, men der er mange starthurtige med og spændende at se, hvordan taktikken bliver. 8 Stickittothem er tilbage igen som vi kender, og så er hesten god. Vandt akkurat senest hvor den havnede udvendigt. Blev der forsøgt med vatudtræk og det svarede hoppen godt på. Altid en vinderchance. De øvrige er jæv nbyrdige og skulle de to favoritter kikse, er der mange der kan være med.

V65-6/V4-4:

8 Sun Esterel gik fremragende senest efter tidlig galop og burde med Flemming Jensen som kusk være tilbage som en vinder (Se Bankeren , red.). 4 Indian Summer D fik et afventende løb senest og angreb til slut. Nåede akkura t forbi den førende Wega Vang og vandt løbet efter 1.11-fart de sidste 500 meter. 6 Moondancer er en fin hest der har overstået sæsondebuten, og er givet bedre med løbet i kroppen.