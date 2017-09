Flott V65-omgang på Leangen

Noir Noir og Andre H. Stensen blir store favoritter i V65-4 på Leangen i kveld. Foto: Hesteguiden.com

En glitrende uke står foran oss med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Leangen og det er en meget fin meny som venter. Andre H. Stensen sitter opp bak min V65-banker i kveld og den starter i V65-4.

Fin oppgave for storfavoritten

Det handler om 7 Noir Noir som har hatt en meget flott utvikling denne sesongen i en alder av 5 år. Gjorde et strålende løp i V75 sist på Momarken og satt da i dødens store deler av løpet. Ble tatt ned av smygkjørte Rainbow Bonanza mot mål. Før det stod Noir Noir med tre strake seire. Billig motstand i kveld og dersom hesten tramper i vei i riktig gangart fra 20 meter tillegg, må det være topp vinnersjanse. Jeg bankerspiller 7 Noir Noir i V65-4 og setter også bankerspillet på denne i V5-spillet.

Veronika kan vinne V65-1

Forhåndsspillet i V65-1 ser ut til å havne på formsterke 6 Rebekka og strekhesten 1 Hr. Ford og begge er naturligvis vinnerkandidater. Mitt klare objekt heter uansett 8 Eidshaugjerven og Veronika Bugge. Femåringen har hatt en flott sesong og vunnet to av ti løp. Får Bugge denne noenlunde greit avgårde, er Eidshaugjerven en hest som alltid holder farten til mål.

De beste rytterne gjør opp?

V65-2 er et monteløp der hestene 9 Debbie B.R. (Amanda Robertsen), 5 Lavec La Bene (Liv Pedersen) og 3 Supreme Sugar (Christina A. Hande) blir klart mest betrodd. De tre hestene er samtidig utstyrt med de tre beste rytterne og jeg synes V65-2 er et klart lås på disse tre.

Solhus med luring fra strek

Svak klasse på V65-3 som er et tidsløp for kaldblodshester i lavt grunnlag. Jeg tar sjansen og står på fire hester på samtlige V65-forslag og setter den minst spilte av dem først. 3 Fark Stjerna debuterer i en alder av seks år og starter fra strek. Trener Ola Husby tror hoppa er god for 35 på distansen og Atle Solhus er en meget dyktig kusk. De tøffeste utfordrerne starter på 40 meter tillegg og det kan være så enkelt at 3 Fark Stjerna leder V65-3 fra start til mål.

En vinner feilfritt?

Jeg tror Bjørn Garberg sitter opp bak den beste hesten i V65-5/V5-2/DD-1 i 2 Little Red Corvette (ikke minst siden 9 Sea Samedi står 20 meter dårligere til enn sist i Orkdal). I det nevnte løpet i Orkdal måtte 2 Little Red Corvette dra andresporet i sisterunden og holdt bra til fjerde. Med det løpet i kroppen og forhåpentligvis feilfri avgang fra andresporet, tror jeg på bra sjanse og setter bankerspiller i DD på 2 Little Red Corvette.

Storfavoritt i fare?

11 Pave Faks har vært stabil og fin i sommer, men sist på Bergsåker fungerte ikke hesten optimalt og var ute av seierskampen når galoppen kom. Det kan ha vært et blaff, men Pave Faks blir i overkant hardt betrodd i V65-6/V5-3. Jeg garderer og fremhever først og fremst 10 Jardar som leverte et veldig fint seiersløp i Orkdal nest sist og tross sprint har en fin oppgave på papiret her.