Flott V65-omgang på Momarken

Fløya og Magnus Teien Gundersen har en fin oppgave foran seg i V65-2 på Momarken i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi er vel i gang med en fantastisk trav- og galoppuke, men denne uken er det uten tvil travet som byr på de største høydepunktene. Jarlsberg travbane byr på trav fire dager til ende og innleder sin store sommerhelg med V65 der treåringene står i fokus torsdag kveld. deretter går det slag i slag med V75 både lørdag og søndag og en drøss med storløp. I tillegg er det internasjonal V75 fra Halmstad torsdag kveld, der den tradisjonsrike Sprintermesteren er hovedoppslaget.



Men før den tid skal vi også gjennom en meget innholdsrik tirsdag som innledes med V4-trav fra Axevalla. Tirsdag kveld skal hele tre baner i sving. Her hjemme er det V65 fra Momarken, mens Bollnäs byr på enda en stor kaldblodsdag og V64-spill. I tillegg er det V4 og V5-galopp fra Bro Park.

I denne artikkelen skal det handle om kveldens V65-omgang på Momarken. Den omgangen er slett ikke lettløst og flere av løpene har svært mange vinnerkandidater. Som på Leangen mandag, så oser det penger av kveldens omgang. Jeg tyr til ei høykapabel og formsterk kaldblodshoppe som min V65-banker.

Overlegen feilfri?

Det handler om 7 Fløya i V65-2. Den sju år gamle Åsajerven-hoppa er sine konkurrenter overlegen på kapasitet og på slutten har hun også sett klart mer stabil ut i travet, selv om hun var innom galoppen nest sist. Gjorde solide seiersløp både tredje sist og sist på Bjerke og motstanden i kveld er ikke allverden i V65-2. 7 Fløya blir min V65-banker på Momarken i kveld.

Tøffest og best?

I V65-6/V5-3/DD-2 er det fin klasse på flere av hestene. Beste hesten er nok 9 Double Spin. Evy Marie Brinchs toppstammede femåring har altfor lite penger på seg i forhold til sin kapasitet, men lyktes ikke i de pengestinne løpene som tre- og fireåring. Har gjennom hele sin karriere agert ujevnt, men toppnivået er det ingen grunn til å lure på. Treningsrapportene er gode og i DD-spillet, på det minste V65-forslaget og i V5-spillet bankerspiller jeg 9 Double Spin.



Jeg dobler dog opp de større V65-bongene med vinnerhesten 5 Among Hastrup. 2140 meter er muligens et lite minus for denne Tvedt-traveren, men fra tet (som hesten kanskje får) kan han by favoritten på real kamp.

Vidåpen innledning

Det er slett ikke lettløst i V65-1, og her bruker jeg åtte hester selv på det aller minste V65-forslaget. Ganske lite betrodde 5 Running Ghost blir min tipsener. Steinseth-traveren har vært positiv på slutten og fullførte et angrep via drøye spor bra til fjerde på Bjerke sist. Er nok ikke hesten som skal gjøre for mye selv, men det er det sannelig ikke mange andre som kan heller i dette svake innledningsløpet. Kai Johansen er forøvrig spennende gjestekusk i kveld.

En vinner på direkten?

Amatørkuskene setter hverandre stevne i V65-3 og heller ikke i dette løpet, er den sportslige kvaliteten på hestene allverden. Men noen unntak finnes og ett av dem er 2 Super Gielle. Seksåringen er sparsomt startet de siste årene og gjorde kun fem starter i fjor, deriblant en imponerende seier på Jarlsberg. Har pauset siden 1. oktober i fjor, men trener Renate Aarlie er veldig positiv på hesten og kusk Arvid Bye er blant de bedre amatørkuskene. Min klare favoritt i V65-3.

Skummelt i V65-4/V5-1

Jeg er ikke komfortabel med V65-4 og synes dette løpet er helskummelt på forhånd. For n'te gang lanserer jeg 13 Ra Tore som mitt objekt. Mjølnerød-traveren er garantert den beste hesten i dette løpet, men 20 meter tillegg og mange hester å runde er minusfaktorer. Pengene strekker ikke til for å gardere så bredt som jeg ønsker i V65-spillet, på det største V5-forslaget betaler jeg for samtlige 15 hester som stiller på startstreken.

Uoversiktlig også i V65-5

Kaldblodshester er på farten også i V65-5/V5-2/DD-1, men her er den sportslige kvaliteten på hestene meget bra. Selv fra åttendespor, tror jeg det er tetsjanse for 8 Kolbu Jonatan og han blir uansett min favoritt i dette flotte spilleløpet. Men det er tett mellom mange her og jeg tar med seks hester på de større V65-forslagene.