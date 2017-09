Flott V65-omgang på Øvrevoll

Whatsinitforme og Per-Anders Gråberg blir hardt betrodd i V65-3 på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Bankerfri V5-lunsj

Oddstips Eliteserien: Tromsø griper sjansen

Oddstips NM: Molde tar finalebilletten

Oddstips La Liga: Ny smell for Sociedad



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss lørdagens voldsomme Unionstrav på Färjestad med 60 millioner i premierpotten i V75 og en god norske vinnersjanser i en fantastisk fin V75-omgang. Men før den skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag som innledes med V4-lunsj fra Visby og etterfølges av V5-lunsj i Drammen. Til kvelden byr Bergen travpark på jackpot i V65-spillet med 230 866 kr ekstra i sekserpotten, mens Øvrevoll også byr på en strålende V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Flott lunsjklaff onsdag

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65/V4-løpene på Øvrevoll. Nettavisens har vist bra tipsform den siste uken og på Jägersro onsdag ble det flott klaff i V4-spillet. V4-forslaget her på Nettavisen med innl.pris på kr 420 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 2 803 kroner.

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park forrige tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag 12. september

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner

Litt mindre felter på Øvrevoll gjør at det ikke er riktig så vanskelig på Øvrevoll som det pleier. Men lett på galoppen blir det aldri.

Vi går for Whatsinitforme

I en spennende V65-omgang på Øvrevoll torsdag, setter vi vår lit til 5 Whatsinitforme i V65-3. Han har prestert godt i hele år, og begge seirene er kommet på Øvrevoll. 3 Fil Rouge og 2 Dickie Dickens kommer trolig til å holde tempoet oppe, men de har ikke klart å holde tempoet hele veien inn til mål den senere tid.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Også 3 Kiana i V65-2 bankerspilles i V65-spillet, i V65-2. Har et flott løp, men har aldri startet på sand. Men for å få god dekning i de fire øvrige V65-løpene, går vi også for 3 Kiara i V65-2 som banker.

I V5-6 blir 10 April Fool klar favoritt. Men nå er formtallet 63. Det har hun hatt en gang tidligere, men da var hun langt unna premie. Hun er bedre nå, men i våre øyne er det en favoritt i fare. V65-6 er et skummelt løp og her helgarderer vi på de litt større V65-forslagene. Vi har 4 Queen's Delight som vår favoritt i V65-6/DD-2 og denne blir også vår frekke DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

.