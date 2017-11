Formsterk Tengsareid har V65-bankeren

Villas Cato var en av Åsbjørn Tengsareids tre vinnere på Bjerke onsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag står for tur på trav- og galoppfronten. Det hele innledes med V4-trav fra Hagmyren, før Leangen overtar med lunsj-V5. Litt senere på ettermiddag er det igjen klart for ettermiddagsgalopp på Øvrevoll der det skal avvikles både V5 og V4. Til kvelden er det så duket for en flott V65-omgang på Klosterskogen, mens Østersund er vertskap for de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Klosterskogen. Kvalitetsmessig er det en omgang helt på det jevne, jeg går på bankeren allerede i V65-1.

Solid sist - motivert favoritt nå

2 Sugar Road vant meget enkelt som nestfavoritt i V65-2 på Drammen for halvannen uke siden. Står fint til i kveld og "rykker opp" til favorittspilt i kveld i V65-1. Det er forståelig og skikker Tengsareid-traveren seg fra start, så er det snakk om en god vinnersjanse igjen. All den tid megafavoritten 6 Moe Tyr ble strøket fra V65-2 torsdag formiddag, setter jeg nå bankertipset på 2 Sugar Road og Åsbjørn Tengsareid i V65-1.

Hop overtar

Storfavoritten 6 Moe Tyr ble altså strøket i ni-tiden torsdag formiddag og plutselig ser det mye mer åpent ut i V65-2. Flinke og formsterke 9 Tangen Tora blir nå min favoritt i dette løpet. Tok karrierens første seier på Bjerke forrige onsdag og kan utmerket legge på til sin andre strake seier i klart overkommelige omgivelser i V65-2.

Skuffet lørdag - ny tillit nå

Sigbjørn Kolnes-trente 7 Gunny Princess E. var hardt betrodd i V75-5 på Leangen lørdag, men måtte regelrett gi tapt for en knallgod Pleasetellmwwhattodo. I kveld er hoppa på farten igjen i V65-3 på Klosterskogen og selv om man kan bli betenkt over hennes innsats lørdag, setter jeg henne som klart førstevalg i et svakt felt. Sprint er helt klart et pluss for hoppa som stod med tre seire på de fire foregående løpene før starten på Leangen.

"Belgieren" vinner på direkten

V65-4/V5-1 er et såkalt formløp og her er det ikke mange hester som har vist form i det siste. Helt formløse 5 Ready Eddie blir trolig spillfavoritt og den kan ikke jeg lansere. 7 Out Of Nowhere har holdt seg i Belgia de siste årene, men er jo en velkjent hest fra norske travløp tidligere. Trener Bjørn Gulbransen har hatt hesten hjemme i Norge en måneds tid, og kapable Out Of Nowhere trenger garantert ikke å være i toppform for å vinne V65-4/V5-1. Min favoritt i et åpent løp.

Tengsareid kan holde unna

Åsbjørn Tengsareid hadde en strålende onsdag på Bjerke og vant tre løp og han er godt forspent med vinnersjanser også på Klosterskogen i kveld. I V65-5/V5-2/DD-1 skal han prøve å lose formsterke 2 Bråtnes Eyr inn til ny seier i kveld. Fireårshoppa står fint til på strek og kan helt garantert holde unna for favoritten 10 Tangen Elvira som starter fra 40 meters tillegg.

Hamre med DD-bankeren

Frode Hamre innfridde ikke med storfavoritten Dupont i V76-6 på Bjerke onsdag, men kan ta en slags revansj med 4 Enjoythestar S.C. i V65-6/DD-2 på Klosterskogen i kveld. Nå har denne rotet seg vekk med galopp i de tre siste startene, men kapasiteten er det ingen feil med. I et uoversiktlig løp, lanserer jeg 4 Enjoythestar S.C. som min DD-banker på Klosterskogen i kveld.

