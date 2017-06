Fredagskvelden blir Spicy

Frode Hamre og Spicy Challenger. Fredag kommer de ut på Jarlsberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En fantastisk weekend venter, og for vi som elsker stor sport og stort spill i Norge, ja, da er denne helgen høydepunktet. På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp med lunsj fra "speedwaybanen" Åmål kl.12.45. Her venter en HØYINTERESSANT V65-omgang. Jarlsberg byr så på en helt fantastisk V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avrundes med et utfordrende V64-spill fra Östersund kl.19.25.

Lerum med samlebongfest til lunsj – Kr.900 ble til Kr.10 895!

Det ble bra treff for flere av våre samlebonger til Umåker i lunsjen 8. Juni.

Begge bankerne innfridde, og Nettavisens største bong på Kr.900 betalte ut solide Kr.10 895,-.



Jarlsberg er en av våre store favorittbaner, og i kveld venter et herlig V65-spill fra banen i Tønsberg. Vi byr på HETE OBJEKTER, en banker som vi tror MYE på, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Kenni Island – Har fått tre nødvendige blåsere i kroppen etter en lengre pause, og det har nok gjort veldig godt. Nå sist fullførte den positivt på en GOD tid. Er meget kjapp ut når den blir laddet med, og utgangsposisjonen bør passe perfekt. Prøves som en frekkis mot den tunge favoritten.

V65-2 : 12 L.A.’S Mr. Brown – Her er det MEGET SVAK klasse på hestene, og vi blir ikke overrasket om det kan skrelle skikkelig til. Hesten vi plasserer først har meget fin grunnkapasitet, og den var veldig positiv mot bedre hester enn dette nest sist. Nå sist var den imidlertid dårlig. På sitt beste duger den, og med tempo kan den sjokke i dønn riktige omgivelser. Settes knepent først i et vrient løp å ranke.

V65-3 : 2 Blessomen – Det er ingen tvil om hvem som har løpet her, men så er jo spørsmålet : Vil den kjempe helt inn? Her bør den nemlig få gratis tet, formen er på riktig vei, og den kan neppe få en bedre oppgave enn hva som venter her. Er dog ikke veldig glad i å fighte siste 100m, men får Kai dempe, ja, da kan det uansett gå veien. Settes knepent først i et løp hvor det er jevnt blant de beste.

V65-4 : 9 Breivik Juli – Har ikke gjor mange veldig glad, men den ligger litt i skorpen, og siste var den ordentlig positiv. Huker da hjul vel 1200m til mål, og den taper fart + lengder til feltet. Kommer meget sterkt tilbake, og vi hadde 28,3/1000m på klokken etter uhellet. Viser den slike takter her, ja, da er den med å kjemper om seieren. SE OPP!

V65-5 : 8 Tem Jahn – Er en ordentlig banditt, men den har uansett vært betydelig mer stabil hos Stall Hamre. Er bedre enn raden, og feilfritt skal mulighetene være gode. Den blir dog veldig hardt betrodd, og hester som ikke er helt å stole på er ikke noe vi er veldig glad i å banke. Motivert favoritt, men altså ingen banker hos oss…

V65-6 : 2 Spicy Challenger – Er dagens beste banker for oss. Den har gradvis blitt bedre etter den kom inn på stallen til Hamre, og nå sist gikk den altså 11,4! Delvis «dra med tid», men den var uansett solid. Her har man vunnet i sporlottoen, den er kjapp ut, og fra tet tror vi ikke den taper i omgivelser som dette. DET ER NÅ DENNE SKAL BANKES!

