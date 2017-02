Frekk banker i en svært spennende V65-omgang

Torbjörn Jansson kjører vår V65-banker fredag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



Det er alt annet enn lett å være spiller på Solvalla denne fredagen, og her går det fort mot flotte kroner i både V65 + V4-spillet! Vi spiller med frekke bonger i jakten på storcashen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Kulani – Har superform i kroppen, og den er verdt et forsøk i innledningen. I V75’en nå sist spurtet den meget bra nedover oppløpet, og den kom til mål med masse krefter igjen på tanken. Er meget kjapp ut bak bilen, og skulle kusken greie å komme seg til tet med sin springer, ja, da skal de andre få slite med å plukke den ned. VÅR KLARE IDE!

V65-2 : 1 Twin’s Vici Lime – Er en veldig bra montehest, og i fjor vant den seks løp. Kommer nå ut etter pause, og den har vært behandlet siden det siste løpet. Er kjapp i vei, og den kan ikke få en bedre oppgave enn dette. Her skremmer overhodet ikke motstanden, og er den på sitt beste direkte etter en pause, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

V65-3 : 5 Tartlet – Hoppeløp i lavt grunnlag, og her jakter vi skrell! Ideen som vi plasserer først likte vi skarpt sist, og den varslet ordentlig form da. Ble grovt hindret to ganger i det nevnte løpet, men spurtet likevel strålende nedover oppløpet. Kom til mål med krefter igjen, og tiden ble bra. Burde duge i massevis i omgivelser som dette om den er som sist, og den MÅ passes!

V65-4 : 5 Staro Kung Fu – Sylspurtet til seier når lukene kom nest sist, mens den nå sist fullførte meget sterkt. Var ikke langt unna en ny seier da. Utvikler seg veldig fint for tiden, og dette ser interessant ut på forhånd. Prøves som et helfrekt drag mot den klare favoritten. OBS!

V65-5 : 1 Darcia Scoop – Blir vår sjansebanker i en særdeles utfordrende V65-omgang på Solvalla. Den feilet fra et trangt spor nest sist, og fikk etter hvert en plass litt ned i køen. Kom strålende tilbake, og den passerte mål med litt krefter igjen. Var da ute mot betydelig bedre hester enn dette. Nå sist fikk den maks, men da var den altså ute mot for eksempel Patricia Hastrup… Går ned flere klasser her, den kan åpne, og skulle det bli tet, ja, da må dette dreie seg om en meget bra sjanse. ALL IN!

V65-6 : 11 Infante D’Inverne – Når skal egentlig denne få vinne? Det er snakk om en flott hoppe etter Zola Boko som stadig er bedre enn raden. Den så lysende fin ut etter pause sist, men hva hjelper det når den blir grovt hindret ned mot siste sving? Kom meget sterkt tilbake nedover oppløpet, og det var godt med krefter igjen over mål. Her møter den en SÆRDELES billig gjeng, og sjansene for at den speeder disse ned må være store! Er en superfrekk banker for de som virkelig vil ta en sjanse denne fredagen!