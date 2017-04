Frekk lunsjbanker i jakten på storcashen

Fredrik Persson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V75 Leangen: Strålende V75-omgang på Leangen

En spennende fredag venter, og det desiderte høydepunktet skjer i Boden. Her er det nemlig en stor jackpot i V64-spillet, og det ligger over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. Løpene i Boden starter som vanlig 19.25. Lunsjtravet er det Kalmar som står for, og V65-1 er i gang kl.12.45. Biri kjører den norske V65-omgangen, og her starter man kl.18.50.

Lørdag er det Leangen som knaller til med en fantastisk V75-omgang! Kurt Leirvåg er på hugget fra favorittbanen, og hans tips kommer i løpet av fredagen. V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Søndag er det Grand Slam V75 fra Solvalla, og det er en omgang vi gleder oss stort til. V75-1 braker løs kl.15.50.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kalmar byr på en svært spennende V65-omgang i lunsjen denne fredagen, og dette er en omgang vi virkelig har sett frem i mot. Her knaller vi til med en frekk banker, og flere meget interessante objekter! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Skylane – Leverte en strålende sisterunde til seier sist, og på klokken stod det 14,5 s 1000m med krefter igjen. Iina Aho er knallgod på ryggen, og hesten kan nesten ikke få en bedre rytter. Favoritten har en bra sjanse i innledningen, og den er motivert. 11 Sorridere – Dobler vi bongene med. Denne har levert fine monteløp mot klart bedre hester enn dette. Nå er det ned en klasse, og den kan fort gjøre livet surt for favoritten. To hester er normalt heldekk i et monteløp med stor forskjell på hestene.

Dagens frekke banker:

V65-2 : 7 Lajos Fawör – Må bare prøves mot favoritten. Nå sist fullførte den knallbra, og den var hakk i hel på hester som Gizmo De Veluwe + Masterglide. Slik motstand møter den ikke her. Da viste klokken vår 12 s 1000m, og den var ikke helt tom på det. Nå er Lajos Fawör veldig billig ute, og et springspor i volten passer perfekt. Kommer hardt direkte, kjører seg til tet, og vips så er dette løpet over? VI BANKER FREKT!

V65-3 : 1 Jeter – Vi liker strekhester i løp som dette (høyt grunnlag), og gang på gang får mer meritterte hester problemer med å hente inn sine 20m. Jeter står spennende til her, den har dessuten vært positiv i et «provlopp» før denne oppgaven, og den skal være godt forberedt til årsdebuten. Fra tet kan dette løpet være over, og den skal selvfølgelig med på alle seriøse bonger.

V65-4 : 1 Marjons Julle – Leder dette løpet rundt om? Gikk et klart bra løp i nederlaget mot 5 Jack Bowler sist. Nå tror vi dog på revansje, og vi gjør det pga vi tror på tet for vårt store drag. Nå sist løste Marjons Julle enormt ut fra et spor to i volten, og løser den slik her, ja, da blir det tet. Er på vei mot storformen, og som altfor lite spilt er den høyinteressant. Vi stormvarsler!

V65-5 : 14 Farmer Jack – Var enorm i debuten for Fredrik Persson sist, og viser den slike takter her, ja, da er det snakk om en klink vinner. Dog pleier hester etter veldig lange avbrekk å overprestere første gangen ut, den ble kjørt beinhardt med sist, og vi vil gjerne se den i et løp til før vi går ALL IN. 5 Magnifico – Så smellfin ut i årsdebuten sist, og den fikk ikke sjansen før det var for sent. Kom til mål som ubrukt, og den fikk et STORT pluss i kanten av oss. Blir spennende å følge, og den trenger ikke å være ueffen om favoritten er noe under pari… OBS!

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!