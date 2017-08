Frekk V65-banker fikser cashen på Biri

Herman Tvedt og Ambitious Voyager. Fredag kommer de ut på Biri. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Så er det endelig helg igjen, og allerede fredag har vi mye å glede oss til. Mantorp byr på en herlig V65-jackpot i lunsjen, og det ligger hele 831 965 ekstra i dagens sekserpott. V65-1 starter kl.12.45. Biri byr så på en knallspennende V65-omgang med start kl.18.55. V75 blir det også i dag, og det er Bergsåker som står for løpene. V75-1 starter som vanlig kl.19.30.

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Biri står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og det er en omgang vi virkelig liker. Her skal vi spekulere mot de fleste av favorittene, og bankeren som vi landet på trenger fakta ikke å bli noen favoritt... Ambitious Voyager har vi dog fått meget gode rapporter på i finalen, og i dag skal den rigges ordentlig til. Burde komme seg tidlig foran, og da taper den normalt ikke et løp som dette. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Jærvinn SK – Det er jevnt mellom de beste hestene i innledningsløpet, og det finnes egentlig ikke noe solid førstevalg. Hesten vi plasserer først har vært positiv de siste gangene, og den ligger litt i skorpen. I et løp hvor flere ligger lavt på betrodde hester som kommer ut etter pause velger vi heller å gå for et førstevalg med dokumentert form. SPILLES!

V65-2 : 1 Black Jewel – Er en ganske fin 5-åring som virker å være ordentlig pågang. Fullførte klart bra på en litt upassende distanse sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er lynrask fra start, og nå ønsker Herman Tvedt å teste den i tet? Er uansett sikret et bra opplegg, og den er verdt et forsøk som en frekkis i et dårlig løp.

V65-3 : 1 Lille Ild – Det er helt greit at denne er favoritt i et veldig dårlig løp, og den har vært positiv de to siste gangene. Man skal dog være klar over at vi snakker om en hoppe på 8-år, og vi får alt annet enn sjokk om denne ikke gidder å gjøre sitt beste hver gang. De fleste litt eldre hopper svinger nemlig veldig i prestasjonene… Er den på topp leder den fort rundt om, men det er ikke noe vi vil gå til på som GIGAFAVORITT.

V65-4 : 9 Dream Builder – Gjorde comeback etter etter lengre avbrekk, og kastrasjon sist. Innsatsen var klart bra, og den ventes ytterligere forbedret til dette løpet. Dream Builder er en traver vi liker, og får den bare holde seg hel fremover så vil den gjøre det skarpt. Må ha en topp mulighet i svært billige omgivelser som dette.

V65-5 : 8 Thai Goodwill – Har overhodet ikke hatt marginene med seg etter den kom tilbake til Norge, og det er snakk om en traver som er betydelig bedre enn raden. Heller ikke sist i Sverige klaffet det, men Thai Goodwill var uansett klart positiv. Her er den ekstremt billig ute når det gjelder motstand, og det kunne ha vært en banker fra et godt spor. Nå er det sporet i mot, og den er derfor ikke noe annet enn en småfrekk utgang.

V65-6 : 6 Ambitious Voyager – Er sprutredd, og liker ikke å gå bakfra. Vi velger derfor å ikke vektlegge innsatsen sist for hardt. Hesten ble naturligvis sjekket opp etter løpet, og det ble ikke funnet feil på den. Til denne starten velger man å rykke skoene, og det er blitt gjort to ganger etter den kom inn på stallen til Tvedt. I begge løpene imponerte den veldig, og det ble to seire (Åby 29.09/Bjerke 17.09). Følger bilen fra start når den blir laddet med, og i dag har Herman Tvedt ambisjoner om å klinke til direkte. Her vil man til tet, og den taper normalt ikke dette løpet om den kommer seg foran. I en spennende V65-omgang klinker vi til med et meget interessant bankerspill. ALL IN!