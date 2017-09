Frekk V65-banker fikser opptur i Bergen

Svein Ove Wassberg og Førlands Odin dukker opp på Bergen Travpark torsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Dannero: Vi byr på et mulig superobjekt til lunsj

V5 Drammen: Nye utfordringer i Drammen

V64 Åby: Dobbel V64-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Oddsdobbel 1: Rosenborg kan alltid score

Oddsdobbel 2: Everton og Koeman kan få trøbbel i Italia

Oddssingel: FC København er klart svekket

Odds Europa League: Vi byr på noen frekkiser

En meget spennende torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.12.20 er det duket for V4-lunsj til Dannero. Kl.13.40 blir det så V5-lunsj i Drammen. Bergen Travpark byr på en av årets beste V65-omganger kl.18.50, før Åby avrunder med en heidundrende DOBBEL V64-JACKPOT kl.19.25. Her ligger det hele Kr.1 551 147 ekstra i sekserpotten.

Herlig fullklaff på Bro Park 12.september!

Våre galoppeksperter jobber på høytrykk, og tirsdag var det duket for en herlig gevinst for de som kjøpte seg inn i V5-systemet vårt på Eksperten (fire andeler a Kr.750). Systemet satt nemlig som spikret, og betalte ut hele Kr.62 044,-. I V4-spillet samme dag ble det også fullklaff for Nettavisens forslag til Kr.960. Her kunne man hente ut meget fine Kr.3 770,-.

DD + V5-fest på Jarlsberg 12. september!

Det ble alt annet enn en lett DD-omgang på Jarlsberg tirsdag. Supersjokket Frier Birk (7-valg) kombinert med Ny Komet (3-valg) ble vrient for folk flest, men ikke for de som tok rygg på undertegnedes tips. Frier Birk var nemlig med på to hester i DD-1, mens Ny Komet var med på tre hester i DD-2. DD ble altså ranket ut på kun 6-rekker, og vårt minste forslag på Kr.180 betalte ut Kr.3291,-. Vårt største forslag på Kr.360 betalte ut Kr.6 582,-.

Det ble også fullklaff på undertegnedes V5-forslag til Kr.480 denne dagen. Her spilte vi dobbeltbanker på Voje Jerv + Frier Birk, og for de som tok rygg her, ja, de kunne hente ut Kr.3 825,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hovedoppslaget på Bergen Travpark denne torsdagen er Bjørgvinpokalen med hele 30 000 til vinneren av finalen. Omgangen ellers ser særdeles spennende ut på forhånd, og dette gleder vi oss stort til. Vi går for en småfrekk banker, og på våre bonger står 9 Førlands Odin (V65-4) alene. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 12 Åspe Mix – Blir helt enormt kuskeplusset denne torsdagen, og sjansene for at den runder dette feltet tilslutt er fine om det bare blir litt tempo på forestillingen. Var ute mot Lille Jerkeld sist, og nest sist var den kun knepent slått av svært gode Tripsson ØK. Er normalt travsikker, den har god fart i kroppen, og vi gleder oss til å se den i hendene på Svein Ove Wassberg. SPILLES!

V65-2 : 5 Kringeland Enok – Fyker til tet, og da er spørsmålet – hvem kommer frem og trykker opp noen fart tidlig med tanke på at dette kun er et forsøk til en finale senere på dagen? Vi er klart inne på at Kringeland Enok kan få en billig førsterunde i tet, og er den på sitt beste blir den da ikke enkel å plukke ned. Må ha vært syk sist, men nest sist feiler den fra seg en tid på 27,6/27,7-2100ma på oppløpet. SKAL PASSES MED SLIKE BETINGELSER!

V65-3 : 1 Søndre Jerkeld – Har en veldig riktig oppgave foran seg her, og den må bare prøves. Nå sist spurtet den helt enormt, og på klokken vår stod det 22,4 s 500m med krefter igjen. Nest sist feilet den, mens den tredje sist passerte mål med masse krefter igjen, og var da ikke veldig langt bak Lille Jerkeld i mål… Her burde Ronny Halvorsen bare gå rett ned i ryggen med Alsaker Torres, og da blir det tet på Søndre Jerkeld. Fra den posisjonen er dette hesten å slå, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-4 : 9 Førlands Odin – Er et stort løfte, og heldigvis blir den utstyrt med Svein Ove Wassberg på torsdag. Det er MANGE meter i pluss. Kom ut med gode rapporter sist, men da rotet den det til for seg. Viste imidlertid stor fart mellom galoppene, og vi hadde 28,4/1000m på den. Er helt overlegen de den møter nå, og greier bare Svein Ove Wassberg å kjøre feilfritt, ja, da skal dette løpet være over. Har en stor mulighet!

V65-5 : 10 Wikipeaks – Er et av dagens beste skrellspill. Her havner nemlig “alt spillet” på 3 Bellatrix/4 Millrain, og det vil være et aldri så lite ras i kuponghaugen om det skulle komme noe annet. Når det gjelder Wikipeaks så er det en av formhestene i feltet, og den trives godt om høsten. Burde riktignok fullført bedre sist, men gikk da med sko på, og på torsdag blir det uten sko. Gangen før var den strålende etter galopp. Vidar Hop får sjansen nå, og det er et solid kuskepluss. Fra tredje omvendt burde den komme seg fint avgårde, og den må IKKE undervurderes i omgivelser som dette. Slår til som en aldri så liten godbit?

V65-6 : 1 Final Countdown – Burde nok holdt unna sist for å få fullt godkjent. Gjorde et helt OK løp, men den var ikke like god som nest sist. Er veldig kjapp i vei med auto, og leverer den som den skal så dreier dette seg om en meget god mulighet. 9 Shocking Redbull – Er nok den hesten med best kapasitet, men den har hatt sine halsproblemer, og vært lenge borte. Blir garantert ikke kjørt veldig offensivt med her, men den står i et fint smygspor, og det kan kanskje bli riktig likevel. Dette er det klare motbudet.