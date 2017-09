Frekk V65-banker i jakten på storcashen

Sirikit og kusk Edvard Kristiansen. Fredag kommer den ut på Biri med Tor Wollebæk bak seg. Foto HM.Auran/hesteguiden.no

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang på Solvalla

V64 Boden: Don Draper redder fredagskvelden

Oddsdobbel 1: Nå er det alvor for King

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra Allsvenskan

Oddstips Ligue 1: Toulouse til strålende odds

Oddstips dansk Superliga: Tøff bortekamp for Grytebust

En strålende fredag venter, og i dag er det Solvalla som er først ute med en åpen/spennende V65-omgang kl.12.45. Biri byr så på en herlig V65-omgang med start kl.18.50. Boden er sist ut denne fredagen, og her skal det kjøres en særdeles åpen V64-omgang med start kl.19.25.



Herlig fullklaff på Bro Park 12.september!

Våre galoppeksperter jobber på høytrykk, og tirsdag var det duket for en herlig gevinst for de som kjøpte seg inn i V5-systemet vårt på Eksperten (fire andeler a Kr.750). Systemet satt nemlig som spikret, og betalte ut hele Kr.62 044,-. I V4-spillet samme dag ble det også fullklaff for Nettavisens forslag til Kr.960. Her kunne man hente ut meget fine Kr.3 770,-.

DD + V5-fest på Jarlsberg 12. september!

Det ble alt annet enn en lett DD-omgang på Jarlsberg tirsdag. Supersjokket Frier Birk (7-valg) kombinert med Ny Komet (3-valg) ble vrient for folk flest, men ikke for de som tok rygg på undertegnedes tips. Frier Birk var nemlig med på to hester i DD-1, mens Ny Komet var med på tre hester i DD-2. DD ble altså ranket ut på kun 6-rekker, og vårt minste forslag på Kr.180 betalte ut Kr.3291,-. Vårt største forslag på Kr.360 betalte ut Kr.6 582,-.

Det ble også fullklaff på undertegnedes V5-forslag til Kr.480 denne dagen. Her spilte vi dobbeltbanker på Voje Jerv + Frier Birk, og for de som tok rygg her, ja, de kunne hente ut Kr.3 825,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Biri byr på en fantastisk fin V65-omgang denne kvelden, og vi har jobbet frem flere godbiter som vi vet du vil like. Bankeren som vi landet på var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut, men favoritt bør den bli! 7 Sirikit er nemlig den overlegent beste hesten i V65-5, og havner den bare ikke opp i trøbbel så tror vi hardt på seier! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Merles Simone – Har en sjeldent fin oppgave foran seg, og en slik sjanse som dette kan ikke vi la gå fra oss. Feilet som klink når draskylappene ble nappet ned mot oppløpet sist, og det er snakk om en traver som er BETYDELIG bedre enn raden. Jørn Morten Kvikstad opp er spennende, og smygsporet passer den helt perfekt. Møter ikke mange tøffinger, og feelingen er at Merles Simone tygger ned denne gjengen tilslutt. VI TROR HARDT!

V65-2 : 2 From A Key – Satt bom fast med vinnerkrefter nest sist, og den varslet form da. Nå sist var den strålende opplagt, og knep seieren etter en relativt tøff reise. Virker å være under utvikling, her står den helt riktig til, og sjansene skal være gode. Vår klare ide i et ellers vidåpent løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 1 Kjekk Pila – Er en hoppe etter Skøiar, og debuterer altså som kjempefavoritt i en alder av 13-år. Gjorde et OK prøveløp, men å gå på en slik hest som dette som storfavoritt kan vi aldri gjøre. Mulig at den bare vinner, men vi får heller ikke sjokk om den viser slett vilje. Her er det mange aktuelle hester som kan vinne, og en som skal passes i en feilfri utgave er 6 Drivjerven. Er kun 3-år, men besitter bra fart, og den skal bli spennende å se i hendene på Stensen. VI SPEKULERER MOT DEN STORE FAVORITTEN!

V65-4 : 5 Sprett Odin – Har et gaveløp når det gjelder motstand, og man skal være klar over at vi her snakker om en traver som har matchet LANGT bedre hester enn dette når den var som best. Gjør nå comeback etter et lengre avbrekk, rapportene på den er fine, og motstandsmessig ser dette veldig riktig ut på forhånd. Prøves direkte da den fort kan være “oppbrukt” neste gang… OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 7 Sirikit – Nå skal vel vi endelig få inn denne? Den gjør et svett løp etter galopp tredje sist. Vi hadde derfor god tro på den som lite spilt nest sist, men da ble den hindret til galopp på siste bortre, og den tapte MYE. Kom sterkt tilbake i kulissene med krefter igjen. Nå sist gikk den pigg i mål etter sene luker, og den travet altså en 25-tid… Taper ikke dette om alt går riktig for seg, og vi går for et friskt bankerspill!

V65-6 : 5 Championchip – Har møtt de beste i årgangen, og på ren utregning er den klink i finalen. Dog skal man være klar over at vi snakker om en traver som kun har hengt med i løpene, og hvor bra er egentlig denne når den nå skal gjøre litt selv? Kan den feks taue dette feltet i jevn 16-fart, og likevel ha mot til å svare helt hjem? Akkurat det er vi faktisk usikker på, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å banke den på de litt større bongene. Motivert, men…