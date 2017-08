Frekk V65-banker mot storcashen på Leangen

Juliana Rags og kusk Noralf P Brækken. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik mandag venter, og som vanlig blir det fransk lunsj på Bjerke. V5-spillet starter kl.11.10. Så er det Åmål sin tur med V4 kl.12.20. Leangen arrangerer den norske V65-omgangen, og her er løpene i gang kl.18.50. Denne mandagen blir det også et V4-omgang på Leangen, og den starter allerede kl.18.05. Örebro er sist ut, og V64-omgangen her begynner kl.19.25.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



Leangen serverer en utrolig spennende V65-omgang denne mandagen, og dette er virkelig en omgang med bra potensial. 5 Juliana Rags blir vår frekke banker, og dette er en hest som vi likte skarpt etter pause sist. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 My Dream Come True – Har gjort to løp etter den kom inn på stallen til Veronika Bugge. Den var kolossalt positiv første gangen ut, og da likte vi den skarpt. Nå sist var den helt OK. To løp i kroppen har garantert gjort godt, den står innbydende til på strek, og man skal være klar over at vi snakker om en hoppe som hevdet seg bra mot ganske tøff motstand på Østlandet. Dette er et riktig løp for My Dream Come True, og den fortjener en sjanse som for lite spilt.

V65-2 : 5 Juliana Rags – Var knallgod etter pause sist, og den fullførte meget sterkt på en god tid da. Er trolig den beste hesten i feltet på ren kapasitet, og feilfritt tror vi at dette dreier seg om en vinner. En blåser i kroppen etter pause har nok også bare gjort godt. VI BANKER FREKT!

V65-3 : 3 Frank Boko – Vant på en 15-tid for ikke mange dager siden, og den var god fra tet da. Har ikke vist spesielt mye før det, og vi er også usikker på hvordan tette starter slår ut. Er en motivert favoritt, men vi tør ikke å banke en slik hest etter kun et godt løp.

V65-4 : 11 Theodor – Feilet fra seg en premie i kulissene i V75 for noen dager siden. Gangen før spurtet den meget fint nedover oppløpet, og da skal man huske på at den stod 20m bak Haga Jerven som den nå står likt med. Blir det bare litt tempo i førsterunden er Theodor tung tilslutt, og vi mener bestemt at denne ikke skal være såpass lite spilt kontra Haga Jerven. OBS!

V65-5 : 11 Rebekka – Er vel en av de hestene på Leangen som virkelig fortjener en seier, og vi snakker om en relativt ung hoppe som er MILEVIS bedre enn raden. Nå sist havnet den opp i litt dårlige rygger, men spurter bra nedover oppløpet, og var ikke helt tom i mål. Møter helt riktig motstand nå, og skulle det bare klaffe litt på veien så må vel denne få vinne? SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 5 Iman Arvells – Her blir det HARDT spill på 8 Looking Superb/12 Derby D’Estino. Dog skal man huske på at disse gikk to “brutale” løp på Jarlsberg nest sist/sist, og begge sikter vel også mot Derby. Vi blir vel derfor overrasket om de blir kjørt veldig hardt med nå, og da kan dette løpet åpne seg litt opp. Vi prøver oss med nok et frekt objekt, og vi gjør det på en hest som strålte på Biri sist. Avsluttet da som en vind nedover oppløpet, og den var ikke langt unna en tredjeplass der. Rader ikke opp, men dette ser interessant ut på forhånd, og med tanke på det herlige forminntrykket sist så er den verdt et aldri så lite forsøk. OBS!

