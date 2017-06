Frekke objekter fikser lunsjopptur

Conrad Lugauer er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips 1: Haglund kan ha snudd Elfsborg-krisen

En deilig weekend venter, og her er det mye å glede seg til! Når det gjelder dagen i dag så starter den som vanlig opp fra Sverige. Halmstad byr på en svært interessant V65-omgang i lunsjen kl.12.45. Til kvelden er det Biri som står for den norske V65-omgangen, og vi kan love deg mye snadder! V65-1 begynner kl.18.50. Fredagen avsluttes på Romme med en lekker V64-omgang kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En strålende lunsjomgang venter fra Halmstad denne fredagen, og vi har jobbet frem flere herlige godbiter! Her skal vi felle overspilte favoritter, og bankeren som vi går for kan ikke få bedre betingelser enn dette!

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Frankie Lobell – Interessant innledning på dagens V65, og her er det flere som har ambisjoner. Vår ide er bedre enn raden, og nå sist ble den sittende bom fast i et løp hvor gode Niky Flax vant. Sporet trekker selvfølgelig ned, men løser det seg bare litt så duger den i omgivelser som dette. OBS!

V65-2 : 10 Crack Atout – Er bedre enn raden, og uten noe tull underveis duger den. Tredje sist gikk den helpigg i mål i kulissene med krefter igjen. Har vunnet flere løp i Frankrike, og det er snakk om en ordentlig tøffing. Duger i lunsjen, og det skal bli spennende å se den med rutinerte Stefan Söderkvist.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 5 Commit Boom Bay – Er et løfte, og det strålte av den i årsdebuten. Avsluttet da helt enormt nedover oppløpet, den hadde full spenst i mål, og vi likte den skarpt. Sporet på fredag trekker ned, men dette er en ordentlig bra 3-åring, og her må man være på vakt. VÅR KLARE IDE!

V65-4 : 8 Västerboflashlight (denne ble strøket fredag) – Er en hoppe under en rivende utvikling, og får kusken til styringen skal de andre få kjørt seg. Avsluttet enormt etter en grov galopp nest sist, mens den nå sist gikk helpigg i mål som helt ubrukt etter galopp. Har utrolig mye inne, og den duger godt i grunnlaget. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Napoleon CD – Debuterer for Conrad Lugauer denne fredagen, og selv om vi kan styre vår begeistring med å banke Lugauer så gjør vi et unntak her. Napoleon CD har nemlig et skreddersydd løp foran seg, og henter den bare en lengde på 1 Orakel Face, ja, da skal dette være over. BANKER!

V65-6 : 8 Shorthanded Jag – Kusk i mot, men dette er en ordentlig reell traver som gjør sitt beste hver gang. Avgjorde lett sist, og den var meget opplagt for dagen. Var også strålende i nederlaget tredje sist. Senker en rusten Sauron Pil? Shorthanded Jag må tas på alvor! OBS!