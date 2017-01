Fremgangen fortsetter for Dalen

Formsterke Beat'em All og Dag-Sveinung Dalen har ypperlige forutsetninger i V65-2 på Biri fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende trav- og galopphelg står foran oss, der lørdagens V75-omgang på Klosterskogen naturligvis er det store sportslige høydepunktet. Lørdag kveld er det dags for V65 igjen fra Danmark slik det var sist vinter og Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg er tipsansvarlig for denne. Søndag ettermiddag skal Nettavisens galoppeksperter forhåpentligvis levere nye knalltips. Forrige søndag ble det kanontreff og ca 30 % av vinnerkupongene var Nettavisens i V4-spillet (14 726 kr i utbetaling for fire rette).

Fredagen byr på V65 fra Solvalla på ettermiddagen, mens Biri travbane avholder sin første V65-omgang her hjemme på kvelden. I Sverige er det Østersund som er vertskap for V64-løpene.

Dalen med bankeren

Jeg var aldri i tvil om mitt bankerspill til Biri denne fredagen. Nytente 3 Beat'Em All avsluttet 2016 med to strake seire. Nest sist ble hesten storfavoritt da forhåndsfavoritten Daarling AM ble strøket på løpsdagen. Jeg hadde opprinnelig banker på Daarling AM, og valgte å la det stå til med Beat'Em All når Daarling AM ble strøket. Det ble helt rett, en strålende opplagt Beat'Em All ledet hele veien og la inn 13.8 siste 500 meter og kom alene til mål.

Like bra sist

I starten etter på Jarlsberg (11/12) var dog Daarling AM med og ble spilt til storfavoritt i V5-4. Nevnte Beat'Em All ble plassert i tredje innvendig underveis, mens storfavoritten havnet i dødens. Dalen angrep via fjerdespor mot oppløpet og Beat'Em formelig fløy nedover oppløpet til ny overlegen seier og så igjen dunderfin ut. Fredag har 3 Beat'Em All tredjespor bak bilen, den er normalt meget kvikk i vei og skal ha en ypperlig sjanse til å ta sin tredje strake seier. Jeg tror mye på 3 Beat'Em All og det blir min V65-banker på Biri fredag i V65-2.

Trønder-dominans i V65-1?

To formsterke trøndere blir mine førstevalg i V65-1. 3 Ragazzo skuffet stort i Østersund tredje sist, men både i startene før det på Leangen og i de to siste startene på hhv Bjerke og Leangen, har Ragazzo levert solide innsatser. Blir muligens testet i tet fredag, dersom han når dit, er kanskje enda et hakk bedre med ryggløp, men er den motiverte favoritten i V65-1.

Men en god dels mindre spilte 5 Oro Boy må også være interessant i dette løpet. Her er det knallform og fredag utstyres vallaken med Magnus Teien Gundersen som kusk. Startsporet er bra og Oro Boy kan uten tvil vinne V65-1 på Biri fredag.

Loke tilbake

Montespesialisten 5 Grundsvold Loke radet opp med seire på slutten av 2015 og i første del av 2015 og tok faktisk ni monteseire i denne perioden. Men mot sommeren forsvant den absolutte toppformen og først 14/12 ble det seier igjen i et V76-løp på Bjerke. Hesten blir den naturlige favoritten i V65-3 og kommer hesten noenlunde avgårde fra start, er det mest sannsynlig vinneren. Jeg bankerspiller 5 Grundsvold Loke på det minste V65-forslaget. Men på de større forslagene betaler jeg også for 2 Valle Åsa som står 20 meter foran. Valle Åsa er faktisk ubeseiret i monte på tre starter og kan gi storfavoritten kamp i V65-3.

Steinseth vil ha et ord med i leken

10 Calle Cornelius vant sikkert i V65-4 på Bjerke nyttårsaften og blir på bakgrunn av det stor favoritt i V65-4. Satt tidlig i tet i seiersløpet sist, men har 20 meter tillegg fredag og litt andre forutsetninger. 7 Idlilly var ikke som best når jeg lanserte henne som V65-banker på Biri tredje sist, men klart mye bedre i seiersløpet i Drammen noen dager før julaften. Fra springspor på strek, kan hoppa sitte veldig bra på det tidlig og da er hun helt klart kapabel til å gi 10 Calle Cornelius kamp om seieren.

Revansje for Jonatan?

Jeg lanserte 5 Kolbu Jonatan og Trond Lindbak som den ene av mine to V76-banker på Bjerke i romjulen, men formsterke Kolbu Jonatan galopperte direkte og ble disket. Det er et usikkerhetsmoment, da hesten hadde vært i solid form i de foregående startene. I V65-spillet garderer jeg bredt, men både i V5-spillet og i DD-spillet velger jeg å bankerspille 5 Kolbu Jonatan.



Høitomt hele veien

Fjorårets suverene landschampion Eirik Høitomt sitter opp bak favoritten 1 Dex Dexter i V65-6/DD-2. Hesten har galoppert seg bort i de tre siste startene, men feilfritt er det ingen tvil om at dette er beste hesten i V65-finalen. Førstesporet er dog sjanseartet og jeg velger derfor å gardere med 4 Yazmina (strålende treningsrapporter og meget kvikk fra start) og formsterke 9 Phantom K.D. (som står i gode rygger fra sitt bakspor).

