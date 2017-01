Full gass fra Vemund

Vemund Madsen Drolsum gjør seiersgest sammen med sin egen K.W. Tigerlady på Momarken 15/11 i fjor. Søndag kan det bli mer jubel etter V65-1 i Drammen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er en herlig trav- og galoppsøndag som står for tur. Nettavisens galoppeksperter har levert strålende galopptips de to foregående søndagene og jakter nye gevinster i både V4 og V5-spillet på Bro Park søndag. Litt senere søndag ettermiddag er det duket for V64 med Grand Slam fra Umeå, før Drammen avrunder søndagen med internasjonal V65-omgang.

Fredag gikk jeg all-inn på 5 Maks Mollyn i V65-1 på Biri, men overraskende nok ble Maks Mollyn svart ut av viljeløse og formløse 2 Stjerne Kvikken i kampen om føringen. Det var en mildt sagt merkelig disponering av normalt velkjørende Lars Anvar Kolle som fikk oppleve at Stjerne Kvikken var slagen lenge før mål. Og i rygg på denne satt Maks Mollyn med full tank og kom ingen vei.

Men det er jo slik det kan være i travsporten, det skjer uforutsette ting. Jeg har dog ikke tatt "skrekken" av det som skjedde fredag og lanserer min V65-banker søndag også i V65-1. Formsterke 4 K.W. Tigerlady er uten tvil "hesten" i feltet i V65-1 og hun er normalt kvikk i vei. På utregning skal det være en meget bra vinnersjanse og hun faktisk vinne et slikt løp også fra dødens om nødvendig. Jeg tror Vemund Madsen Drolsum seiersdefilerer etter V65-1 med sin egen 4 K.W. Tigerlady og bankerspiller.

Kjenner innfrir med favoritten

1 Mjølner Tore har en flott oppgave i V65-6/V5-3/DD-2 og blir ikke førstesporet i volta en stor felle, tyder det meste på at Mjølnerød-traveren følger opp seieren fra Momarken tirsdag kveld, med en ny seier. 1 Mjølner Tore blir min banker både i DD-spillet og i V5-spillet.



Men jeg har enda mer tro på 4 K.W. Tigerlady i V65-1 og sper derfor på med garderinger for 7 Lykkerus (kan svært mye på de gode dagene og kan sitte fint på det direkte) på samtlige V65-forslag. På de større V65-forslagene tar jeg også med 8 Eigelands Jokeren som er variabel, men møter helt riktig motstand her.

Litt av hvert i V65-2

Kaldblodshester i lavt grunnlag over tre distanser er det spillerne skal bryne seg på i V65-2 og jeg nøyer meg med fem kryss på samtlige V65-forslag på Nettavisen.

Min småfrekke favoritt blir 5 Lille Ole og Johan Herbjørn Undem. Det er en hest som vant i debuten tredje sist og som har vist fin fart mellom galoppene i begge startene etterpå. Kjører Undem feilfritt med denne søndag, er det en brukbar vinnersjanse.

Hvem vil til mål?

Ni hester stiller til start i V65-3 som er et kaldblodsløp, og fellenevneren for denne gjengen, er at de ikke alltid er like bøse mot mål. 2 Skogli Viktor radet opp seire i fjor høst, men har vært helt utenfor i de to siste startene. Skal stå som favoritt i V65-3, men får kamp av spennende objekter som 8 Idborken (som har uviss form nå, men var knallgod i to seiersløp i september) og fartsfylte 4 Engli Ilmina (elendig rad, men kan sprinte fort).

De beste rytterne gjør opp?

V65-4/V5-1 er et monteløp der svært dyktige Helene Kolle, Siv Emilie Løvvold og Kristine Kvasnes rir de tre forhåndsfavorittene. Jeg setter 11 Super Conclusion først på min rangering. Hesten er på vei opp i form igjen nå og var solid toer bak gode Global Oracle sist. 8 Pokerface Pellini er trolig beste hesten, men formen er uviss der i gården nå. Kristine Kvasnes får som kjent fart på det meste og formsterke 9 Tayno Dream er også en vinnerkandidat her. De tre hestene bør være et bra lås i V65-4/V5-3.

Favoritt tross tolvtespor

12 That's Good Chip imponerte i sitt seiersløp på Biri 18/11 i fjor. Måtte da gjøre mye av jobben selv og selv om hesten har vært strøket etter det løpet, skal hun stå først på ranken i dette svake feltet i V65-5/V5-2/DD-1. Jeg føler meg ikke komfortabel i dette løpet, men 1 Norvelous Fairytale (står fint til og møter klart enklere motstand enn sist), 3 Global Touch (rusten rad, men umulige Høitomt opp fra et bra spor) og 8 Kiwi Orlando (kanskje den beste på fart, men fryktelig mye galopper på slutten) er de jeg betaler for på V65-forslagene her på Nettavisen.