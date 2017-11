Fyldig kveldsmeny fra Bergen

Hans Jørgen Eggen og Millrain. Lørdag kjører Roar Hop. Foto Morten Skifjeld

Vi er kommet godt i gang med helgen, men enda er det MYE å glede seg til. Søndag arrangeres det blant annet en strålende V75-omgang (en krone rekken) på Solvalla. Vi kommer naturligvis tilbake med tips til de løpene søndag morgen. Når det gjelder dagen i dag så fanger Biri Travbane nesten ALL OPPMERKSOMHET med deres gedigne V75-stevne. Løpene på Biri starter som vanlig kl.15.00. Bergen avrunder lørdagen med en fyldig meny, og her blir det både V4, V5, og V65! Undertegnede gleder seg stort til dagens omgang på Bergen Travpark, og her er det bare å benke seg foran TV-skjermen kl.18.10.

Dagens beste banker:

V65-5 : 8 Millrain – Er dagens beste banker. Her har Gaute Lura gjort en strålende jobb, og den er nesten som en ny hest fra slik den var tidligere. Satt bom fast i V75’en sist, mens den vant sprettlett fra tet nest sist (12,1 s 300m). Her får den gratis tet, ingen trykker opp noe fart, og dermed skal dette være over. ALL IN!

Vår rangering : A : 8 B : 10-12 C : 5-2-4-1-11-6-9

Dagens beste luring:

V65-3 : 13 Stumne Flinka – Prøves som veldig lite spilt i et jevnt løp. Vi er fullt klar over at den nå er noe tøffere ute, men så du det løpet den gjorde sist? Ikke? Det gjorde vi! Ble grovt sjenert til galopp tidlig i løpet, taper MYE, men kommer knallbra tilbake, og har krefter igjen over mål. Klokken viste 28,6 s 1700m… Er ordentlig pågang i regi Ove Wassberg, og med flyt kan skrellen være et faktum! SE OPP!

Vår rangering : A : 13-4 B : 10-9-14-3 C : 7-8-12-1-5-2-6-11

