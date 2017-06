Garberg med feite sjanser

Creek's Survivor og Bjørn Garberg vinner her finalen i Grunndivisjonen på Bjerke 22. april. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Kanonsuksess for 29 andelslag på Eksperten lørdag

På V75-forslagene på Nettavisen lørdag, så bankerspilte jeg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang, og som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot». Men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett. Lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen».

Men jeg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen min på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

1 lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Bom i søndagens V75 - men flott V5-klaff

Det ble dessverre ikke noen suksess med mine V75-tips til søndagens OGP-stevne. Riktignok så innfridde min V75-banker 3 Shadow Gar i V75-3, men storskrellen 12 Rekord Rune i V75-2 fanget jeg ikke og selv om jeg advarte mot et vidåpent Oslo Grand Prix i V75-7, så hadde jeg ikke med vinneren 7 Twister Bi på V75-forslagene. I V5-spillet derimot hadde jeg råd til heldekk i OGP og dermed ble det flott klaff for mitt V5-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 900 til solide 5 816 kr i V5-utbetaling.

Nå retter vi blikket mot mandagen, som innledes med V5-lunsj på Jarlsberg og etterfølges av V4-lunsj i Eskilstuna. Til kvelden venter V65 på Leangen og V64 på Färjestad.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen som byr på ti løp i kveld, herunder også en ekstra V4-omgang med spillestopp kl 18.05. V65-spillet starter som vanlig kl 18.50, mens V5-spillet som vanlig har innleveringsfrist kl 19.58.

Det er slett ikke lettløst i kveldens V65-omgang og jeg værer solid utbetaling. Det er langt mellom de gode bankerkandidatene, og flere løp ser meget åpne ut på forhånd. Jeg må støtte meg på omgangens største favoritt, og den kommer ut i V65-5.

Blåser forbi alle?

Det handler om 12 Creek's Survivor og Bjørn Garberg. Jeg kommer aldri til å bli en tilhenger av å bankerspille hester fra spor tolv bak bilen på sprint, men noen ganger avviker jeg dette prinsippet. V75-vinneren Creek's Survivor er den klart beste hesten i V65-5/DD-1/V5-2 og klaffet det bare sånn noenlunde underveis, skal han normalt ta ned denne gjengen. Jeg bruker 12 Creek's Survivor som min V65-banker i kveld og bankerspiller også hesten i V5-spillet og DD-spillet.

Johansson med beste hesten?

I V65-2/V4-4 blir 8 N.Y. Doubleoseven og Jomar Blekkan store favoritter, men min klare favoritt og frekke bankeralternativ heter 7 Kampala Kid og Jan-Olof Johansson. Vallaken som hører til i Østersund hos sin trener Jan-Olof Johansson har vunnet fem ganger i sin karriere og fire av de seirene er faktisk tatt på Leangen. Har gjort sine to siste løp på nettopp Leangen og levert flotte løp begge gangene. Ble riktignok slått av N.Y. Doubleoseven i samløp sist, men den dagen fikk Kampala Kid et mye mer strevsomt løp. Skulle Jan-Olof Johansson eventuelt komme seg tidlig til tet i kveld, tror jeg løpet er kjørt, men Kampala Kid er definitivt ikke avhengig av tet for å vinne V65-2. Jeg bankerspiiller hesten på det minste V65-forslaget, men tar med 8 N.Y. Doubleoseven på de større V65-forslagene.

Garberg med mulig sjokk i V65-1

Det er ingen tvil om at 2 Helle Spik i feilfri utgave skal være den klare favoritten i V65-1/V4-3, og like opplagt er det at dobbeltmillionæren 9 Moe Svarten skal være andrevalg. Men alene på strek vil jeg også ha med 1 Alm Faks Hannibal og Bjørn Garberg. Vallaken har galoppert fryktelig mye på slutten, men som eneste hest på strek, er det klart bedrede sjanser for feilfritt løp i kveld. Jeg vil ha med 1 Alm Faks Hannibal på samtlige V65-forslag i kveld i løpet som også inngår i V4-spillet.

Spillerne har kanskje rett?

I V65-3 gjør spillerne 14 Alsaker Regent til skyhøy favoritt, og kanskje er det bare slik at hesten vinner løpet. Men 40 meter tillegg, en helsehest og galopprisiko trekker alle ned og i dette løpet finnes det underspilte hester. Som f.eks uspilte 3 Erga Fanten og 1 Øyans Storm. De står hhv 20 og 40 meter foran storfavoritten og kommer til få fine løp fra sine utgangsposisjoner i kveld.

Garberg har mer på lager

1 Modin er en hest som har kostet mang en spiller penger i sin karriere. Femåringen til Bjørn Garberg har alltid vist fin fart og kapasitet, men galoppene har kommet tett. Jeg er helt sikker på at Garberg har den beste hesten i V65-4/V5-1, i kveld gjør hesten sitt første løp etter å ha blitt kastert. Holder han seg på beina, må det være bra vinnersjanse.

Lamøy gir full gass

Jomar Blekkan er som vanlig meget godt forspent med vinnersjanser i kveld og jeg har mer enn gang uttrykt min forkjærlighet for 12 L.J's Andy Hall. Den hesten blir stor favoritt i V65-6, men skal håndtere et utfordrende tolvtespor bak bilen. 3 Pilgrims Power har "løpet" sitt i kveld, med perfekt spor bak startbilen og sprint. Det kan være dags for Power i kveld og jeg setter denne som min frekke favoritt i V65-6.