Garberg med feite sjanser

Creek's Survivor og Bjørn Garberg blir stor favoritt i V65-1 på Leangen i kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En strålende trav og galoppuke er i emning med lørdagens V75-omgang på Bergen travpark som det aller største høydepunktet. Onsdag er det ekstra V75 fra Solvalla med anerike Jubileumspokalen som den store sportslige godbiten. Men før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik mandag som byr på V5-lunsj på Bjerke og V4-lunsj på Färjestad. Til kvelden venter en strålende V64-jackpotomgang med hele 984 479 SEK ekstra i sekserpotten fra Jägersro galoppbane, mens Leangen byr på 10 løp i kveld med både V4, V65 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Leangen og undertegnede har forhåpentligvis tipsformen på plass på direkten etter sin ferie. Bjørn Garberg er nøkkelkusken på Leangen i kveld og sitter opp bak favorittene 1 Creek's Survivor i V65-1 og 11 Rofstad Odin i V65-3. Jeg velger meg førstnevnte som min V65-banker.

Bankeren sporer hele veien?

Når det gjelder 1 Creek's Survivor så har denne en flott oppgave i V65-1 og fra førstespor bak bilen, skal det være tetgaranti for kapasitetshesten i kveld. Med hovedutfordrer 11 L.J's Andy Hall i et krevende bakspor, må det være ypperlig mulighet for at 1 Creek's Survivor leder V65-1 fra start til mål og trener Bjørn Garberg er stor optimist. Jeg deler hans optimisme og bankerspiller 1 Creek's Survivor i V65-1.

Bra sjanse for Magnes Derbykandidat

Magne Olsen har uten tvil en Derbykandidat i 11 Derby d'Estino som kommer til å bekle et tungt favorittstempel i V65-6/DD-2, og selv fra ellevtespor på sprint er det helt klart en berettiget favoritt. Jeg bankerspiller hesten i DD-spillet, men det har falt større favoritter enn Derby d'Estino fra bakspor på sprint, så 1 Marino D.V. er blant hestene som kan snyte storfavoritten for seieren fra sin perfekte utgangsposisjon.

Spennende objekt i V65-2

3 Magnetic Mac har vunnet de to siste gangene hesten har gjestet Leangen og får spillernes tillit i V65-2/V4-4. Men hesten har vært behandlet siden sitt siste løp og jeg velger derfor garderinger i V65-2. Nytente og svært lite spilte 8 Euforia har vinnerform i kroppen og selv fra et kinkig åttendespor, varsler jeg for denne i kveld.

Brækkens treåring kan fly fort

11 Rofstad Odin skal om noen uker ut i Derby-kvalifisering, men Bjørn Garberg tenker ikke så mye på det i kveld og selv om sprint er uvant for denne fireåringen, er det neppe et minus. Skal stå som favoritt i V65-3, men bakspor er en ulempe. En hest som ikke har bakspor er treårige 2 Bleke Balder og denne var et meget lekkert skue i seiersløpet sist mandag. Brækken-traveren er garantert moden for en kraftig rekordforbedring i kveld og er mitt klare motbud til den store favoritten.

Baritron byr opp til kamp

8 Valley Ivan har hatt en helt eventyrlig utvikling i regi John Einar Theodorsen og til tross for tøff matching holder hesten fortsatt eventyrlig form. Holdt strålende fra dødens i et V75-løp på Momarken sist, og må nok belage seg på gjøre grovjobben selv i kveld også i V65-5/DD-1/V5-2. 7 Baritron har garantert fordel av at det er sprint i kveld og fra spor innenfor Valley Ivan, er det kun teten som gjelder for Baritron i kveld og jeg tror han kan holde unna for storfavoritten, og utelukker heller ikke at 9 Jaccaroo kan vinne igjen.

