Gedigen jackpotomgang på Klosterskogen

Loke og Tom Erik Solberg er favoritter i V65-5/DD-1 på Klosterskogen i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5/V4 Øvrevoll: Dickie regjerer på Øvrevoll

V5 Bergen: Bankerfri lunsj i Bergen

V4 Axevalla: Deilig lunsj på Axevalla

Oddsdobbel 1 torsdag: Storhamar slår tilbake

Oddsdobbel 2 torsdag: Voldsom innledning av Tampa Bay

En meget innholdsrik torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til hele fem baner. Det hele innledes med V4-trav fra Axevalla, før Forus overtar med V5-lunsj. De fire neste torsdagene er det så duket for ettermiddagsgalopp fra Øvrevoll med både V5 og V4 på menyen. Og til kvelden venter stor jackpotomgang i V65-spillet fra Klosterskogen med hele 550 279 kr ekstra i sekserpotten og i tillegg er det V64-kjøring på Gävle i Sverige.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens store jackpotomgang i V65-spillet på Klosterskogen. Her venter det altså hele 550 279 kr ekstra i sekserpotten etter tirsdagens uløselige V65-rekke på Momarken der ingen spillere fikk seks rette. Jeg velger å gardere folkebankeren 4 Lome Perla i V65-4 og finner min jackpotbanker i V65-5.

Viste moral sist

Det handler om den formsterke vallaken 9 Loke. Tom Erik Solberg fikk sjansen for første gang i sulkyen på denne i V65-4 på Jarlsberg for halvannen uke siden og Loke vant enkelt etter å ha kneblet ledende Troll Kaksen kort før mål. Loke er meget stabil, galopperer nesten aldri og selv om vinnerstinget tidvis har vært litt både og, er han "alltid" med der fremme. Møter mye av den samme motstanden som sist i kveld og jeg går all-inn på 9 Loke. Min banker i V65, og jeg bankerspiller også hesten i både V5 og DD.



Overspilt storfavoritt eller?

Det er klart at storfavoritten 4 Lome Perla har fine forutsetninger i V65-4/V5-1, men fireårshoppa har kun vunnet en gang på sju forsøk. Nå er oppgaven i kveld klart overkommelig, men jeg velger å spekulere og garderer bredt i V65-4/V5-1.

Blir storfavoritt grunnet strykninger

Alt var klart for et tohesters-oppgjør i V65-1, men allerede onsdag ettermiddag ble både 7 Thai Goodwill og 8 El Toro B.R. strøket fra V65-1. Det betyr at 3 Noir Sun blir storfavoritt i dette løpet. Og motstandsmessig er det nesten et gaveløp nå for Antonsen-traveren. Men Noir Sun er heller ikke den som rader opp seire, så jeg tar med noen garderinger.

Austevoll med mulig skrell

Gunnar Austevoll har hatt sving på seiershjulet den siste tiden og vunnet seks løp fra lørdag. I V65-2 setter han seg opp bak Bjørn Steinseth-trente 8 El Toro Boko. Den hesten holder bra form, men blir lite betrodd i V65-2. Selv fra et vrient åttendespor, tar jeg denne med på samtlige V65-forslag.

Mange med sjanse i monteløpet i V65-3

8 Amon Tomaz er klar spillefavoritt i monteløpet i V65-3, men i tre monteløp på rad, så har hesten måttet gi tapt fra tet, så vinnerstinget er det all grunn til å stille spørsmål ved. Nå er det overkommelig motstand for Helgestad-hesten i kveld, men jeg strør på med garderinger i dette løpet.

Favoritten er berettiget

Ingen tvil om at Eirik Høitomt sitter opp bak den klart beste hesten i V65-6/DD-2, og feilfritt er trolig 12 Above From De Hess vinneren. Tolvtespor på sprint er uansett en utfordring, men motstandsmessig ser det meget overkommelig ut og 12 Above From De Hess er helt klart en alternativ bankerkandidat i V65-spillet.