Glem ikke Carlsen i Harstad

Morten Carlsen er aktuell i dagens V65-omgang i Harstad. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Lerum med siste info klaff på Jägersro 18. april!

Under jackpotomgangen i V64-spillet på Jägersro denne tirsdagen ble det fullklaff for undertegnedes siste info bong på fire andeler til Kr.899,-. Denne bongen betalte ut meget fine Kr.28 903,-. Du tar vel rygg på våre siste info bonger?



Eventyrlig klaff i Ålborg 15. april - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Harstad står for travet denne kvelden, og de serverer en herlig V65-omgang! Vi innleder med en banker som stortsett ikke gjør annet enn å vinne i omgivelser som dette, og går alt riktig for seg, ja, da vinner Polar Northug igjen. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Polar Northug – Holder stortsett lekestue når den møter de nest beste i Harstad, og den har ikke for vane å tape slike løp. Vant helenkelt fra dødens sist, og den så bra ut. Gjør sin første start på en «vanlig» bane i år, men overgangen fra is til normal bane, ja, det gikk helt fint i fjor. Om alt går riktig for seg så dreier dette seg om en stor mulighet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-2 : 1 Priority Photo – Har en TOPP mulighet til å lede hele veien her, og vi tror hardt på at den banker den store favoritten, 3 Shocking Icon (Hadde 61,4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut). Priority Photo har spurtet bra fra køen to ganger på rappen nå, og den har kommet til mål med krefter igjen. Nå er det opp med HC Holm, og fra dette sporet blir det normalt tet. Lar seg neppe slå fra tet, og dette skal være et meget godt spill i omgangen!

V65-3 : 9 Valle Trym – Har gjort tre fine løp for HC Holm, og den vant sikkert med krefter igjen sist. Er bedre enn det grunnlaget den har på konto, og feilfritt lar den seg neppe stoppe om den leverer som den skal. Andre omvendt i volten burde passe helt perfekt, og motstanden er den samme som den pleier. Motivert favoritt, og den skal stå først på ranken. Er dog ingen banker da den fra tid til annen har det med å galoppere.

V65-4 : 7 Soløy Sandra – Har en superbillig oppgave foran seg, og den kan ikke få et finere løp enn dette når det gjelder motstand. Har blitt matchet i helt andre omgivelser enn dette, og nest sist var den for eksempel positiv mot knallgode hester som Farmfurir/Polar Northug. Nå sist var den treer bak Myr Faksen/Polar Northug. Går ned MANGE klasser når det gjelder motstand, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere den soleklart først på ranken.

V65-5 : 11 Xanthis Angel – Er med garanti en av de beste i dette feltet, den er bedre enn raden, og den skal passes nå. Her blir det nemlig opp med Dag Sveinung Dalen, og vi er spent på hva han får ut av denne. Står selvfølgelig litt dumt til, men skulle det klaffe på veien, ja, da er den ikke ueffen. Settes knepent først. 3 Medd – Var OK etter et lengre avbrekk sist. Kan ventes mye forbedret, og den er HET fra tet/rygg leder.

V65-6 : 4 Onboard Broline – Holdt lekestue fra tet sist den besøkte Harstad (05.03.2017), og da føk den til tet fra omtrent et tilsvarende spor. Er brennkvikk i vei, formen er uforandret fin, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Kommer den seg foran så er fort dette løpet over, og vi setter den frekt først!