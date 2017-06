Gnistrende V65-jackpot med over en halv million ekstra

Flotte I'll Be Back og kusk Eirik Høitomt. Tirsdag kommer de ut på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Ny deilig treff på galoppen! Denne gangen på Bro Park 19. juni!

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende vurderinger til mandagens stjernespekkede V64-omgang på Bro Park.

13 Captain America (4-valg) var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a Kr.1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte Kr.102 477. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris Kr.1950. To andelslag med fire andeler a Kr.500 kunne glede seg over solide Kr.36 953 i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake Kr.3 996, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine Kr.7 992.

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvkassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Vi gjør det ofte skarpt på Momarken, og sist kammet vi altså med oss halve-kassen, og en utbetaling på gedigne Kr.366 132,-. Nå venter en NY V65-omgang på en av våre absolutte favorittbaner, og i dag er det JACKPOT i V65-spillet med over 500 000 ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er klart spennende, og vi blir langt i fra overrasket om dette betaler ut flotte kroner igjen. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 5 Solstad Stjernen – Innledningsløpet er interessant denne tirsdagen, og vi setter kapable 5 Solstad Stjernen først. Dette er en traver med enorm fart i kroppen sin, og til denne starten skal han dessuten lettes i balansen. Feilet sist, men det var egentlig ikke hesten sin feil. Duger alle dager i uken på ren kapasitet, og neppe noen går klar om denne bare kommer seg feilfritt rundt. MÅ BARE SPILLES!

Dagens banker:

V65-2 : 9 I’ll Be Back – Vi liker å banke Høitomt, og vi må bare gå for Høitomt som dagens bankerkusk påny. I’ll Be Back vant veldig lett med krefter igjen sist, og feelingen er at dette er en noe uslipt hest med en betydelig kapasitet. Distansen tirsdag er normalt ikke noe minus, og smygsporet passer den perfekt. Feller alt på speed tilslutt, og innfrir som vår klare banker? Vi er klart inne på akkurat det. PS. Velger man å likevel gardere så kan 5 Millers Well være aktuell. Bra grunnkapasitet, stigende form, og fast sist.

V65-3 : 7 Kamperhaugs Dina – Har et veldig høyt maksnivå, og går denne opp mot sitt beste så skal mulighetene være meget gode. Var knallgod etter galopp både sist, og tredje sist. Fjerde sist er den ikke langt bak en såpass god hest som Vainqueur R.P… Møter ikke en slik en her, har fordel av hjemmebane, og vi iler til med tipsnikken!

V65-4 : 2 Baldini – Er alltid godt forberedt etter pauser, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Er sikret et bra opplegg fra et bra spor, og får den bare ryggløpet sitt så kan den speede ned alt til bra odds i lukene. Vår knepne ide. 8 Photo Va Bene – Spurtet storveis i knalltøffe omgivelser sist, og den kom til mål med krefter igjen. Med kun åtte hester i feltet er den sikret et bra par, og den blir ikke enkel å svare tilslutt. Motivert, og tidlig.

V65-5 : 9 Ekeld – Har egentlig en tøff oppgave foran seg, og den var heller ikke som best sist. Dog skal man være klar over følgende – hester pleier ofte å underprestere andre gangen ut etter lange avbrekk, og at den hadde en noe dårligere dag sist var derfor ikke veldig overraskende. Første gangen ut var den ordentlig positiv, og den kom til mål med krefter igjen. På ren kapasitet duger den, og får den bare smyge med, ja, da er den god nok til å felle en gjeng som dette om den er tilbake på sitt beste. Blir helt uspilt, men er altså god god nok til å sjokke!

V65-6 : 4 Luxury Tile – Fikk det ordentlig sist, men 13,6 f 1000m over mellomdistanse er også knallhardt. Kommer her ut etter tre ukers pause, den har fått en pust i bakken, og i en «normal» utgave så tror vi MYE på tet og slutt. Her er det nemlig med få unntak veldig billig i mot, og leverer bare Luxury Tile som den skal, ja, da tror vi den vinner. Motivert favoritt.