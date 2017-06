Gnistrende V65-omgang i Harstad

Stian Pettersen og Yankee Plane. Lørdag kommer de ut i Harstad. foto_Marion Klette_hesteguiden.com

En fenomenal Bjerke-weekend står for tur med toppløp fra ende til annen. Både lørdag og søndag er det V75, og sportslig er det en kanonhelg vi har foran oss. Lørdagen byr på Gulljackpot i V75-spillet, det betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten. Og det betyr meget interessante forutsetninger for spillerne lørdag. Lørdagen avrundes med en herlig V65 fra Harstad. Alt om den omgangen finner du litt lengre ned i denne artikkelen.

Lerum med samlebongfest til lunsj – Kr.900 ble til Kr.10 895!

Det ble bra treff for flere av våre samlebonger til Umåker i lunsjen 8. Juni.

Begge bankerne innfridde, og Nettavisens største bong på Kr.900 betalte ut solide Kr.10 895,-.



Årets beste V65-omgang i Harstad venter denne lørdagen, og dette er en omgang som vi virkelig gleder oss til. At veldig få har brukt tid på omgangen, pga at "ALT" fokuset er rettet mot Bjerke, betyr bare at vi som har jobbet med løpene kan få ekstra godt betalt på objektene i dag!

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Mon Amie Superb – Blir KNALLHARDT betrodd i innledningen, og er den på sitt beste, ja, da vinner den. Dog likte vi ikke at den reiste i galopp sist, og deretter ble kjørt ned mot kjelleren. Kusken som kjører nå har kun kjørt syv løp i 2017, og hun har enda ikke vunnet i år. Motivert favoritt, men… 2 Federal Genius – Er på riktig vei, og den var OK i Finland sist. Fikk maks, men tiden ble meget god. Står gunstig inne i løpet, og den kan utfordre favoritten på en god dag. OBS!

V65-2 : 10 Billy Kravall – Er MILEVIS bedre enn raden, og får den bare aksjonen til å stemme så kan dette ende med seier. Den feilet i en slags strid på oppløpet nest sist, mens den nå sist viser overlydsfart mellom galoppene. Fant superformen i juli i fjor, og det kan altså virke som den er på vei mot superformen igjen nå. Motstanden er den samme som tidligere, og vi roper et varsko!

V65-3 : 6 Stina Mi – Leverte et knallfint comeback sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Glem ikke at denne i 2015 ikke var veldig mye slått av en såpass bra hest som Engas Rimfaksa… Stina Mi har normalt gått frem med en blåser i kroppen, og en kjapp sprint tror vi hun liker svært godt. Springsporet i volten er passer perfekt, og dette er en hest som virkelig må tas på alvor denne lørdagen. OBS!

V65-4 : 10 Yankee Plane – Velger vi å banke. Det er snakk om en hest i toppform, og den var god i nederlaget sist. Har vunnet 11 av 18 løp, og den pleier å være med i fremste rekke. Tredje omvendt betyr normalt en pangstart, og den vil ha kontakt med streken direkte. Får den bare litt rygghjelp på veien så er vi klart inne på at den runder til seier. Dette er dagens beste V65-banker i en ellers krevende omgang.

V65-5 : 2 Malik – Er på vei mot formen nå, og på sitt beste er det snakk om en knallgod hest. Spurtet strålende sist, men kom akkurat for sent. Var ikke tom i mål, og hetten satt trygt på hodet. Distansen takler den, og får den bare litt flyt på veien så dukker den opp på foto. SE OPP!

V65-6 : 5 Gylden Kongen – Har fått tre løp i kroppen etter at den skiftet trener, og den er fakta bedre enn raden. Har kommet til mål med krefter igjen de to siste gangene, og den ligger altså litt i skorpen. Her kommer den ut i helt riktige omgivelser, og med den rette flyten kan den slå til som en frekkis i det som ellers er et meget åpent løp på papiret.

