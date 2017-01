Gundersen byr på en Vill V65-banker

Supertalentet Magnus Teien Gundersen tar turen til Forus tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny

V4 Eskilstuna: Bankerfri V4-omgang

V64 Jägersro: Herlig V64-jackpot med 1,1 millioner ekstra

Oddstips 1: Norge skal til semifinale

Oddstips 2: Sverige kan slå storfavoritten

Oddstips 3: Reading blir grovt undervurdert

Lotto: Tre nye lottomillionærer



En uke flust av høydepunkter venter! Sjekk ut følgende:

Tirsdag: Jackpot i V64 på Jägersro. Kr.1 151 335 ekstra i sekserpotten!

Onsdag: Superonsdag på Bjerke! Bonuspotten fordeles til alle med 7 rette. Hele Kr.1 049 303 ekstra i sjuerpotten.



Torsdag: Jarlsberg arrangerer nordisk lunsjkonsept (Dagens Rett) med internasjonal V4 og V5.

Lørdag: V75 på Leangen med hele 13 millioner til eventuell alenebong med 7 rette!



Søndag: 1) Ekstra V75-omgang med stor pott på Solvalla.



2) Jackpot i V65 på Sørlandets Travpark. Kr.604 203 ekstra i sekserpotten!

3) Verdens største travløp, Prix d’Amerique, er 5+ løp! Bold Eagle mot norske Lionel! Hele 90 millioner i Lykketallspotten. I tillegg er det Jackpot med 9 millioner ekstra til fordeling i førstepremiepotten (5 første i rett rekkefølge). Du kan vinne over 100 millioner!

Under jackpotomgangen på Momarken i går ble det fullklaff for vårt store V65-system (fire andeler a Kr.1 250). Dette betalte ut Kr.15 006,-. På Forus tirsdag jakter vi videre, og nå skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 8 Xante – Har rotet fælt på slutten, men henger denne sammen, ja, da skal de andre få kjørt seg. Er feltes beste hest på ren kapasitet, og en liten pause har trolig bare gjort godt. Prøves som et frekt drag mot særdeles billig motstand. 10 Whatawinner SS - Skal visst ikke være mulig å få inn, og nå begynner vi også å tvile på den. Er stadig bedre enn raden, men den må begynne å oppføre seg om det skal bli seier. Skal selvfølgelig tidlig på i omgivelser som dette.

V65-2 : 2 I Am The Tiger – Er den beste hesten, og den kan vinne dette løpet fra dødens. Glem ikke at den fjerde sist plukket ned Twain Bi fra dødens, og Twain Bi er en betydelig bedre hest enn for eksempel 8 Massive Attack… I Am The Tiger er ikke helt stabil, men feilfritt snakker vi om en stor mulighet. Avsluttet sterkt i tåken nest sist, og formen skal ikke være så verst. Skal stå først på ranken, og det er i første rekke galoppen i mot.

V65-3 : 4 Grude Maren – Er en bra stammet hoppe, og mammaen her har også kommet med talentfulle Havblikk. For Grude Maren sin del har ikke den hatt de fremgangene, og raden er råtten. Dog går rapportene ut på at den skal være MYE forbedret i jobb nå, og det er optimistiske toner å spore. Prøves direkte etter pause da den her møter en SVÆRT BILLIG gjeng. OBS!

V65-4 : 6 BB Terje T. – Er knallgod, og den har for lite penger på konto målt opp mot den kapasiteten den har. Er dog ikke alltid like villig, og skulle den bare være litt under pari her, ja, da kan den være i trøbbel. Vinner dog om den har dagen, og formen virker bra. Seieren sist var bunnsolid. 9 Nyland – Er alltid en spennende hest å ha med på bongen, og spesielt når den er helt uspilt… Er feltes mest speedige hest, og skulle BB Terje T havne utvendig leder, ja, da trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter… Blir skummel om den er tilbake på sitt beste, og den kan storskrelle!

V65-5 : 7 Vill Solen – Er feltes klart beste hest, og med Magnus Teien Gundersen opp blir det også vår klare banker i omgangen. Dette er en 4-åring som har møtt de beste i årgangen, og den er ikke veldig langt bak de. Formen er meget solid, og den kom kruttsterkt tilbake etter galopp sist. Kjørte seg fast mot mål, og det var mye krefter igjen på tanken. Her er den dønn riktig ute, og vi tror på en flott mulighet! BANKER!

V65-6 : 1 Xantippe – Tet og slutt? Xantippe har utvilsomt en fin oppgave foran seg i finalen, og blir ikke den første runden for hard, ja, da skal mulighetene være gode for at den kan renne unna. Er veldig kjapp ut når den blir laddet med, og sporet burde passe perfekt. Har vunnet fire av de siste fem, rapportene på den før dette løpet er uforandret fine, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro på favoritten.