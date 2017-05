Gundersen spiller hovedrollen på Biri

Darco og kusk Magnus Teien Gundersen. Søndag kommer de ut i V65-5. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Søndagens trav-og galoppmeny er meget rikholdig og for en sjelden gangs skyld er det Finland og Vermo som er i hetluften. Storløpet Finlandia-Ajo med Propulsion som det store trekkplasteret er uten tvil søndagens store sportslige høydepunktet. På Vermo er det både V75, V4 og V5. I Sverige er det stor galoppomgang på Gøteborg galoppbane der det venter både V4 og V5. Til kvelden er det så duket for internasjonal V65-omgang på Biri travbane.



Biri serverer en strålende INTERNASJONAL V65-OMGANG søndag kveld, og dette er en omgang vi virkelig liker skarpt. Et par herlige objekter er pågang, og bankeren kan fort være en hest som fyker gjennom klassene. 7 Darco har nemlig et for lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og vi må bare banke hesten som kommer ut i V65-5.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 5 Myrviks Anton – Debuterte for Trond Lindbak sist, og vi likte den skarpt direkte. Avsluttet strålende etter et passivt opplegg, og vi hadde 22,3 s 500m på klokken. Er viljen tilbake hos den så dreier dette seg om en bra mulighet. 12 Jærvinn SK – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er pågang. Fikk aldri sjansen sist, og den kom til mål med litt krefter igjen da. Glem ikke at den i fjor (02.09.2016) sprintet 23,4, og det er snakk om en hest som kan flytte på seg. Høitomt opp er et pluss, og med tempo blir den skummel!

V65-2 : 4 Alm Nagano – Småskummelt løp om ikke favoritten gjør kort prosess. Alm Nagano viste seg frem nest sist, og den kom alene til mål da. Viser den slike takter her, ja, da vinner den trolig dette ikke så altfor tøffe løpet. Er dog ikke å stole på, og sist feilet den helt umotivert i tet ca 1150m fra mål. Skal stå først på ranken, men det er ingen hest vi tør å stå alene med… 2 Arrogant (denne ble strøket søndag) – Er det soleklare motbudet, og hesten vi frykter. Har nemlig en del inne, og den utvikler seg fint for tiden. Kan muligens ned på 31-tallet, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å fange. Feilet fra seg en god premie sist, og det er ingen fare med formen. DOBBELT-A-VALG!

V65-3 : 2 Columbus Sisu – Norsk hestesenters løp, og vi tror mest på læreren. Glenn Kramer Stenberg møter sine elever i dette løpet, og er man frekk, ja, da banker man Columbus Sisu. Feilet fra start sist, mens man kjørte oppi kort før mål nest sist. Hadde da vinnerkrefter på tanken, og tidsmessig hadde den landet på 15,1/2100ma uten denne galoppen. Er MILEVIS bedre enn raden, den er kjapp i vei, og den må bare prøves nå. VI TROR HARDT!

V65-4 : 4 Eidshaugdjerven – Nå må vel det snart være slutt på uturen? Dette er en hest i toppform, og den er verdt et forsøk. Den gikk PIGG inn i mål etter sene luker tredje sist, mens den nest sist feiler som mulig vinner kort før mål. Sist sitter den langt bak, den blir grovt hindret i den siste svingen, men likevel viser klokken 26,2 s 800m med krefter igjen. Distansen nå er intet problem, og med bare litt klaff duger den. OBS!

V65-5 : 7 Darco – Magnus Teien Gundersen hadde en stor dag på Forus lørdag, og han kammet altså med seg to V75-seire. Her sitter han seg opp det som er dagens beste V65-banker, og vi tror suksessen bare fortsetter for Gundersen-junior. Darco var knallgod i debuten for Kolnes sist, og den vant med toppede ører fra dødens. Var nære galoppen i siste sving, men Gundersen var våken, og «reddet» han fra å feile der. Har veldig mye inne i forhold til det grunnlaget den har på konto, og sjansene for at den ligger på til to strake skal være gode. BANKER!

V65-6 : 3 CC Simon – Kommer ut etter pause, og dette er en av de hestene vi er mest spent på denne søndagen. Den varslet nemlig form ved flere anledninger før pausen, og den stod på vår neste gang ut blokk. Den spurter storstilet etter galopp mot gode hester nest sist, mens den sist feiler i stengt posisjon i kulissene inn på oppløpet. Er den på topp direkte etter pausen, ja, da kan den supersjokke. OBS!