Hamre har V65-bankeren

Vainqueur R.P. og Frode Hamre blir store favoritter i V65-5 på Bjerke tirsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er inne i en herlig travuke og tirsdagen fortsetter med klasseløpskvalifiseringer på Bjerke. Fire kvalifiseringsløp til varmblodskriteriet utgjør de fire første V65-løpene, mens de to siste er forbeholdt to av de fire kvalifiseringsløpene til Kaldblods-Derby. Bjerke byr på både V65, V5 og V4. I tillegg til Bjerke er det V64 fra Østersund tirsdag kveld, mens V4-lunsjen arrangeres på Visby.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På forhånd ser det ikke ekstremt lettløst ut til tirsdagens V65-omgang på Bjerke. Dog er det store favoritter på farten og både 10 Ghazi B.R. i V65-3, 1 Gretzky B.R. i V65-5 og 5 Vainqueur R.P. i V65-6 kommer til å bære tunge favorittstempel. Jeg har noen interessante motbud til de to førstnevnte og derfor går for 5 Vainqueur R.P. som min banker i V65-6.

Hamres kanon innfrir?

Nevnte 5 Vainqueur R.P. galopperte trolig fra seg seieren i Märtha-løpet på Biri i den siste starten, når hesten helt umotivert slo på galoppen på vei mot tet 500 meter fra mål. Kom strålende tilbake og var faktisk treer i mål, men ble disket for galopp. Rotet seg også bort med galopp tredje sist på Färjestad, men normalt er det ikke noen større galopprisiko for denne. Er den klart beste hesten i V65-6/DD-2 og Frode Hamre er naturligvis optismist. Jeg tror på seier og bankerspiller 5 Vainqueur R.P. i V65-6 og spiller også hesten banker i DD-spillet.

Märtha-vinneren kan få kamp

Det snur fort i travsporten og Tom Erik Solberg-trente 10 Ghazi B.R. har rasket med seg tre seire og nesten en halv million i premiepenger, etter den ulykksalige oppløpsgaloppen i Tamin Sandys æresløp på Leangen 24. juni. Vinneren av det løp het Amazing Dream og tirsdag møtes de igjen i V65-3. Amazing Dream har trukket førstesporet bak bilen, mens Ghazi B.R. har bakspor med gjestekusk Ørjan Kihlström (Solberg er utelukket). Jeg er helt klart inne på at 1 Amazing Dream kommer til å gi storfavoritten kamp tirsdag kveld og spiller to hester på samtlige V65-forslag i V65-3.

Hamre har mer på lager

Frode Hamre har ikke bare 5 Vainqueur R.P. til start i V65-6, han har også en flott treåring i 2 Outstanding O. i V65-4/V5-1. Den hesten har ikke startet siden han enkelt avviste Märtha-vinneren 10 Ghazi B.R. på Bjerke 31. mai. Hesten har ikke vært skadet, men er matchet for Kriteriet og har en flott utgangsposisjon i V65-4 som kanskje er det aller beste av de fire kvalifiseringsløpene til Kriteriet, om man ser på hele feltet. Skal stå som favoritt, men i V65-4 tar jeg med fem hester på de største forslagene.

Stall Gundersen har mye å by på

Det er ikke noe nytt at Geir Vegard Gundersen driver en kvalitetsstall og på forhånd har han gode kort i Kriteriekvaliken for varmblod med både 7 Black Talisman i V65-4 og ikke minst 1 Gretzky B.R. i V65-5. Sistnevnte avsluttet flott til andre bak Ghazi B.R. i Märtha-finalen og står bra til spormessig i V65-5/V5-2/DD-1. Klarer GV å forsvare sitt innerspor i dette løpet, er trolig V65-5 kjørt. Men også i dette løpet finnes gode konkurrenter og jag tar med fire hester på det største V65-forslaget.

Vidåpen innledning

De treårige kaldblodshoppene har tre kvalifiseringsløp. Det aller første går utenom V65, men de to siste kvalifiseringsløpene utgjør V65-1 og V65-2 og spesielt V65-1 er et åpent løp.

Så åpent at jeg betaler for åtte hester på mine to største V65-forslag. det er hopper i rivende utvikling og selv ustartede 7 Ness Tjo Edel kan melde seg på her. Travsikre, men ikke alltid like kampvillige 4 Lille Olga blir min meget knepne favoritt.

Djøseland med klart beste hesten

Kjetil Djøseland produserer gode kaldblodshester på løpende bånd og i V65-2 sender han 8 Lykkje May for forhåpentligvis å få denne kvalifisert til finalen. Lykkje May er med garanti den den klart beste hoppa i V65-2, men galopprisikoen er høy og dermed hører både 6 Haugestad Alma og 7 Bjørnemyr Tara med på gardering.