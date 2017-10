Herlig fredagskveld med Tekno

Odd Arne Sagholen og Tekno Teddy. Fredag kommer de ut på Biri. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En strålende weekend venter, og her finnes det en rekke høydepunkter. Bergen Travpark byr på en av tidenes beste V75-omganger på den banen lørdag, og glem ikke at det også er GULLJACKPOT i V75-spillet. Dette er det høydepunktet vi gleder oss mest til denne helgen, og V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Når det gjelder dagen i dag så er det V65-lunsj på Färjestad med start kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.50. Umåker er sist ut denne fredagen, og her starter V64-1 kl.19.25.

Biri byr på en fyldig kveldmeny, og her blir det både V65, V5, samt V4 (husk tidlig start). Når det gjelder V65-omgangen er den spennende, og vi prøver å felle flere av de største favorittene. Tekno Teddy spekulerer vi dog ikke mot, for dette er nemlig vår banker.

V65-1 : 4 Dotterud Stjerna – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og disse er ikke helt enkel å regne på da de varierer veldig i prestasjonene. Vi prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener, for fart nok, det har Dotterud Stjerna. Den gikk meget bra mellom et par galopper sist, og den hadde full spenst over mål i kulissene etter den siste galoppen. Motstanden skremmer ingen, og feilfritt kan det fakta gå veien. OBS!

V65-2 : 7 Angelbreed – Favoritten, 2 Bob La Chance, kan selvfølgelig vinne, men det er ingen hest vi kan gå knallhardt til på. Vi stoler rett og slett ikke helt på den. Vår ide var solid første gangen ut under sal nest sist, mens den nå sist ble bortridd. Siv Emilie Løvvold opp er et soleklart pluss, og den duger godt i omgivelser som dette om den bare skikker seg. PASSES!

V65-3 : 3 Akissassweetaswine – Har radet opp med flotte løp, men har enda ikke fått vinne. Nå kommer den ut i helt riktige omgivelser, den har trukket et knallbra spor, og det meste ser veldig bra ut på forhånd. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke før den viser litt ordentlig vinnerskalle. PS. 5 Graziani Boko – Var omgitt av veldig gode rapporter når den stod hos Wiig, og det skal være en traver med fin kapasitet. Feilet i debuten for Jessen, men den er alt annet enn ueffen om den leverer på sitt beste her…

V65-4 : 2 Chere – Er den beste hesten i feltet, og det er også en hest som er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. Var god i nederlaget sist, og leverer den en tilsvarende innsats her, ja, da burde det fakta bli seier. Skal stå først på ranken, og også vi tror MYE på den. 5 Beniwiwi – Var fullt godkjent sist, mens var helt enorm fra tet nest sist. Kan vinne dette om den ikke ruser av gårde, og det er den vi frykter mest mot vår favoritt.

V65-5 : 1 Tekno Teddy – Er en 4-åring under utvikling, og den har vært GOD til seier to ganger på rappen. Løste veldig bra bak bilen sist, mens den Odd Arne Sagholen ikke hadde den helt opp til vingen nest sist. Vi tviler på om noen henter en lengde på den om Sagholen er på hugget, og da skal dette dreie seg om tet og slutt. Har normalt ingen problemer med distansen, og den var god på en 2600m tredje sist. VI GÅR ALL IN!

V65-6 : 2 Skogli Viktor – Så jeg i varmingen etter pause sist, og den fikk to klare plusser i kanten. Fløy noe enormt fort, og den så helt strålende ut. I selve løpet fulgte den bilen fra start, pilte til tet, men tempoet ble i overkant høyt på den dårlige banen, og den fikk derfor syre tilslutt. Kan fort være MYE forbedret med en blåser i kroppen, den er dønn riktig ute, og den må være spennende nå. SPILLES!

