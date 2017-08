Herlig lunsj på Solvalla

Ulf Ohlsson er aktuell på Solvalla fredag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Endelig weekend, og det er rett og slett en meget spennende helg vi har foran oss. Det klare høydepunktet skjer på Bergen Travpark lørdag, og her venter en av årets mest spennende V75-omganger! Når det gjelder dagen i dag så er den innholdsrik, og også her er det mye å glede seg til. Solvalla er som vanlig først ut med lunsj, og V65-1 starter kl.12.45. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50, mens det er Romme, og V64 som er sist ut på programmet. V64-1 starter som vanlig kl.19.25.

Solvalla innleder weekenden med en helt strålende V65-omgang. Vi har jobbet frem et par ordentlige godbiter, og bankeren tror vi hardt på. 4 Alorac Mathbell (V65-2) er på vei mot storformen, og mot en billig gjeng kan ikke vi spekulere. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 2 Sister Morphine – Suste til tet sist, ble veldig pigg, men holdt likevel knallbra. Ble spurtet ned på streken av den som satt i rygg leder, og den fikk et klart pluss av oss. Interessant var det å se den mot storfavoritten femte sist. Spurtet da enormt, og den hentet lengder på 4 Builder’s Diamond. Med spor på innsiden av favoritten så er nok Jim Oscarsson interessert i teten, og holder den seg bare litt roligere underveis, ja, da skal fakta mulighetene være gode. OBS!

V65-2 : 4 Alorac Mathbell – Har gjort to knallsterke løp etter pause, og den er på vei mot storformen. Er nå klart billigere ute, og vi blir fakta skuffet om ikke alle gode ting er tre. Patrik Fernlund kan sitt fag, sporet passer bra, og dette må dreie seg om en meget solid sjanse. ALL IN!

V65-3 : 11 Red White N Blue – Har Reijo Liljendahl forhåpninger til etter en lengre pause, og han varsler litt for den direkte. Fredag kommer den ut skoløs for første gang i karrieren, og akkurat det vil nok gi den et ekstra kick i steget. Motstanden er ikke veldig tøff, og som relativt lite spilt setter vi på varsellampene!

V65-4 : 10 Yippee – Har en fin oppgave foran seg her, og den duger godt i omgivelser som dette. Nå sist ble det galopp, mens den nest sist sitter bom fast med alt igjen på en 15-tid. Her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og med den minste klaff burde den være HET. Prøves som et frekt objekt i et ellers meget åpent løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Jazza Håleryd – Var smellgod når skoene ble rykket sist, og den imponerte oss litt da. Rapportene går ut på at man vil kjøre den skoløs igjen, og fra et nydelig spor bak bilen så går det ikke å gjøre annet enn å tro mye på denne favoritten. Vår soleklare tipsener!

V65-6 : 13 Comte Du Pommeau – Kom med noen mektige kliv når den fikk fritt frem sist, og den varslet toppform direkte etter pausen. Springsporet på tillegget passer den perfekt, og mot en mildt sagt overkommelig gjeng så skal dette dreie seg om en bra sjanse. Spurter ned alt?