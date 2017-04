Herlig V65-jackpot med en lekker banker

Tip Esterel og kusk Pål Buer. Tirsdag kommer de ut i V65-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Forus byr på V65-jackpot denne tirsdagen, og de gjør det med den fineste omgangen hittil i år. Her er det bra kvalitet på løpene, en rekke vinnerkandidater, og favoritter i fare! Kr.431.467 ligger altså ekstra i potten, og her må dere ikke gå glipp av følgende:



Dagens V65-banker:

V65-1 : 3 Tip Esterel – Vi går hardt ut denne tirsdagen, og knaller til med et bankerspill direkte. Tip Esterel utviklet seg sensasjonelt i fjor, og den leverte flere monsterløp da. Etter pause nest sist, er den lekker i varmingen, men den blir altså fanget på streken av 8 Sejr Gammelsbæk. Nå sist var den ikke helt på topp, men den går trossalt 14,6/2609ma, og er på linje med meget gode hester. Den dagen var den sårbeint, og slo seg dessuten på beina. Nå blir det sko, men det er ikke noe problem. Rapportene på den er meget fine, og vi blir overrasket om ikke dette dreier seg om tet og slutt. MÅ BARE BANKES NÅ!

V65-2 : 10 Egon Lobell – Er den klart beste hesten i dette feltet, og med en bra varming er det en frekk banker. Gjorde flere sterke løp for Rune Wiig på slutten av fjoråret, men har nå skiftet trener, og den er blitt flyttet til Sørlandet. Er nybehandlet før denne oppgaven, og den har trent fint. Bør senke en veldig overkommelig gjeng, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne frekkisen!

V65-3 : S.K.’S Karsk – Kom ut med knallsterke rapporter i ryggen på Sørlandet søndag, og det var en godt forberedt traver vi fikk se i banen. Vant meget sikkert etter en sisterunde i 28-fart, og det var nok litt krefter igjen på tanken. Fungerer på samme måte tirsdag, ja, da dreier det seg om en vinner. 2 Komnes Troll – Er det opplagte motbudet, og luringen i dette løpet. Har avslørt bra kapasitet, men den har dessverre vært innom noen galopper. Nå burde den få gratis tet, den er moden for å senke rekorden sin mye, og den trenger ikke å bli enkel å fange.

V65-4 : 7 Lome Lotta – Er på vei mot storformen for sin nye trener, og det ble enkelt sist. Glem ikke at denne hoppen gikk 26,2/2100mv i Drammen i fjor, og det tilsvarer i hvertfall en tid på rundt 25 på Forus… Her skal det enda være en hel del å gå på, den er kjapp ut, og fra dette sporet satser nok Svein Ove Wassberg tidlig fremover. Burde ha en bra sjanse, og den settes frekt først!

V65-5 : 9 Wayne Brogård – Gjorde Høitomt en sjelden feil med sist, og det kostet fort seieren. Avsluttet ordentlig bra når den fikk sjansen på oppløpet, og den gikk pigg i mål. Her er det ikke akkurat veldig tøft i mot, og det er snakk om en motivert favoritt. 7 Jag Photo – Er i en helt egen klasse når det gjelder kapasitet, men den kommer altså ut etter nok et langt avbrekk. Når den ble treer på 13,2/2040ma nest sist, var den omtrent likt i mål med Glen Ord Superb… Trenger nok løp etter dette avbrekket, men den skal selvfølgelig med på mistanke.

V65-6 : 8 Comecatchme CJ – Høyinteressant finale! Her blir fort 4 Massive Attack dagens tyngste favoritt, og på ren kapasitet duger den. Den har dog ikke fungert som best i år, og spesielt på svingene har den slitt. Må være helt på topp om den skal vinne dette, og vi kan ikke la en slik hest stå alene. Ideen vår hadde 2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og akkurat det er galskap. Nå sist solgte den seg dyrt fra tet, og vi lot oss imponere! Var med på en luftig 10-åpning, men ble likevel kun plukket ned av Sejr Gammelsbæk oppunder mål… Møter ingen Sejr Gammelsbæk her! Magnus Teien Gundersen opp er spennende, og skulle den komme seg foran, ja, da skal de andre få kjørt seg. PASSES!