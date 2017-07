Herlig V65-jackpot mellom de syv fjell

Ove Wassberg og Lille Jerkeld. Torsdag kommer de ut på Bergen Travpark. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Ny supertips ble servert i lunsjen til Eskilstuna 11. juli!

Undertegnedes V4-forslag satt igjen som de skulle i lunsjen denne tirsdagen. Den lille V4-bongen med en innleveringspris på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.1 998,-. Supersjokket Donna's Girl (3,8%) var med på ALT!



Lerum med supertips i lunsjen til Mantorp 10. juli! Vi tok alt!

Vi gjorde rent bord i lunsjen denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt bra. Det lille V4-forslaget på Kr.160 suste inn, og betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). Vårt DD-forslag på fire rekker med banker på Must Have (4-valg) gav 44,06 i odds! Vår lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.

Lerum med systemfullklaff i V64-spillet til Rättvik 10. juli!

De flate bongene kom dessverre ikke helt til mål denne mandagen, men tipsene var uansett sterke, og V64-systemet (fire andeler a Kr.1000) satt som spikret. Med banker på Readly Express, og utgang på våre herlige objekter, Brenne Järven (3-valg) + Qahar QC (2-valg), så satt altså systemet som spikret. Utbetalingen ble meget fine Kr.18 708,-.



Strålende suksess på Charlottenlund 9. juli!

Det ble en herlig avslutning på uken, og vi tok ordentlig for oss i V65-lukene denne søndagen! Vårt V65-forslag på Kr.900 satt nemlig som spikret, og med dødt løp mellom Beauty Armstrong og Armstrong (begge var med på bongen), ble det faktisk to seksere på det nevnte forslaget. Utbetalingen ble meget solide Kr.13 025,-.



På Eksperten ble det fullklaff på følgende lag:

Ett andelslag ti andeler a kr 100 – utbetaling 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling 14 268

Totalt innspilt på de 20 andelslagene - Kr.278 868



Tipsene til Bergen Travpark pleier å sitte meget bra, og også i år har vi opplevd flere solide høydepunkter til banen mellom de syv fjell. 18. mai klinket vi feks til med 7,7%eren Showmethevictory som en ordentlig delikatessevinner, og vårt V65-forslag på Kr.900 betalte ut flotte Kr.23 044,-. Størst gevinst tok vi i V5-spillet den 26. januar hvor bongen på Kr.960 betalte ut enorme Kr.154 431,-.

Torsdag er det JACKPOT i V65-spillet, og det ligger altså 247 370 ekstra i sekserpotten. Nå skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 7 Perfect Toll – Her OSER det full kjøring mellom 4 Greyhound D’Estino/6 Deep Sea Dream, og feelingen er at dette blir et meget severdig løp. Vi prøver oss med Perfect Toll som ikke er like tøff lengre, og som faktisk drar fordel av en noe kortere distanse. Her får den dårligst tredje par utvendig, og med et høyt oppdrevet tempo er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 1 Lille Jerkeld – Er en kløne på volte, og kjører Pål Buer til fra start med 3 Manums Sebastian, ja, da blir den store favoritten overflydd. Kommer normalt seg til tet tidlig uansett, og er den som de siste gangene så dreier det seg om en vinner. Var helt strålende på en upassende distanse sist, og den får stadig større fart i kroppen sin. Favoritten er veldig motivert, og det er egentlig mest galoppen i mot.

Dagens beste banker:

V65-3 : 9 So Superb – Her er det SVAK klasse på de fleste av hestene, og So Superb må ha en kanonsjanse om ikke noe uforutsett skjer på veien. Vi likte den skarpt i prøveløpet nest sist, og i debuten nå sist viste den hvor bra den er. Kunne ikke slå stortalentet Cool Canadian, men var ikke langt bak, og vi hadde faktisk 14,7 s 1000m på klokken. Springsporet passer perfekt, og den kan fort komme tidlig fremover. Vinner normalt uansett posisjon, og vi må bare tro hardt!

V65-4 : 5 Erga Rauen – Er et langskudd, men også en hest vi er litt spent på denne torsdagen. Har nå fått et par blåsere i kroppen etter en lengre pause, og den virker å være på riktig vei. Gikk i jevn 30-fart bak feltet etter galopp sist, og vi syntes den var OK i kulissene. Blir nå kuskeplusset med Lar Tore Hauge, den møter en særdeles billig motstand, og går den opp mot sitt beste, ja, da har den kapasitet til å skrelle. OBS! PS. 1 Tora Jerven står med fire strake seire, men den traver som en krakk, og selv om den nok engang har blitt behandlet så er vi fakta usikker på hvor lenge denne henger sammen. Skal med på bongen, men vi stoler ikke på den helsemessig, og nå er det dessuten klart tøffere i mot.

V65-5 : 1 Bellatrix – Kom ut som en ny hest sist, og den var brenngod fra dødens. Fra tet, og om den leverer som sist, ja, da blir det ny seier. Dog heter kusken Roald Hamre, og han har vunnet ett løp på åtte år… Vi kan derfor ikke gå for noe bankerspill, og velger å varsle for 8 Talenti Rosso. Dette er en ganske flink hoppe på sitt beste, den har en fin speed, og den er helt riktig ute nå. Debuterte for Renate Lea sist, og den fikk da syre tilslutt etter en luftig første 1000m. Har nå fått denne blåseren i kroppen, den blir solid kuskeplusset med Tom Erik Solberg, og den er god nok til å skrelle. OBS!

V65-6 : 10 Touch My Shadow – Har ikke vært den samme hesten i år, og den har fakta skuffet oss en god del. Var ikke heldig etter pause sist, men gikk helt greit i kulissene etter hinder på veien. Den blåseren har normalt gjort veldig godt, og nå er den også kuskeplusset med Lars Tore Hauge. Nevnte kusk har vært først i mål to ganger med denne, og en tredje på tre forsøk. Har altså et godt tak på den. Distansen nå er den rette, og med flyt kan den speede ned denne ikke altfor tøffe gjengen. OBS!