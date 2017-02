Herlig V65-jackpot på Forus

Geir Mikkelsen og Sejr Gammelsbæk. Tirsdag dukker de opp på Forus. Foto: hesteguiden.com

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Forus står for kveldens V65-omgang, og det skal altså dreie seg om en herlig jackpotomgang med 485.254 ekstra i sekserpotten! Omgangen ser klart spennende ut på forhånd, og flere av de største favorittene føler vi er sårbare! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Solør Svarten – Normalt vinner en av speedkanonene på tillegg, men hvem skal egentlig trykke opp noen fart på vår ide her? Neppe noen, og feelingen er at Geir Gudmestad kan kjøre 30 den første runden om han ønsker. Solør Svarten er dessuten på vei opp i form, og den var kolossalt bra etter en grov galopp sist. Må bare prøves!

V65-2 : 8 Kleppe Snigen – Er den beste hesten i feltet, og feilfritt dreier dette seg om en vinner. Blir dog enormt hardt betrodd, og med tanke på de umotiverte galoppene som denne hesten har fra tid til annen så kan det være smart å spekulere litt. 5 Solberg Jela – Har stabilisert seg MYE, og den opptrer stortsett fint i banen. Etter pause nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast med ALT igjen. Er veldig speedig, den har fordel av et lite felt, og den kan absolutt vinne om Kleppe Snigen skulle galoppere.

V65-3 : 5 Talenti Rosso – Kan være et spennende langskudd mot en ikke så altfor tøff motstand. Den har nemlig sett klart forbedret ut de siste gangene, og får den bare ryggløpet sitt, ja, da er den vass. Spurtet meget fint innvendig sist, og den avsluttet også meget bra bak 9 Ursula D nest sist. Har kommet til mål med litt krefter igjen ved begge anledninger, og innsatsene har vært klart plussbetonte. Nå er det opp med Magnus Teien Gundseren, og det kan kanskje være det lille ekstra som skal til for å få den til å vinne igjen. OBS!

V65-4 : 10 Tysvær Odin – Stort felt, men likevel er dette ganske lettløst. Vårt førstevalg er gedigent kuskeplusset denne tirsdagen, og Svein Ove Wassberg opp må være superspennende! Vi snakker her om en meget bra hest for grunnlaget, og innsatsen sist velger vi bare å se bort fra. Har ellers gjort få feil i banen, og den har vist seg å være meget bra. Andre omvendt i volten burde bety en bra start, og denne må bare spilles!

V65-5 : 10 Hopeful Tooma – Stayerdistanse, og her skal det nok bli slitne bein tilslutt. Draget vårt pleier å gjøre fine løp over denne distansen, og den var klart bra etter en upassende innledning sist. Er nok best når den får gå med i rygger til å begynne med, for så å komme tungt siste 600-700m. Motstandsmessig er dette en helt riktig oppgave for hesten vi plasserer først på ranken, og den blir spennende å følge som for lite spilt!

V65-6 : 9 Sejr Gammelsbæk – Runder en gjeng som dette om den er på topp for dagen. Har vært helt OK i et par seiersløp, og formen er grei. Vi tør dog ikke å banke den på en oppjaget sprint med tillegg, men den skal stå soleklart først på ranken. På de litt større bongene plukker vi med 3 Silas Hovemand (superform), og 6 Lucky Vegas (spennende om den kommer seg foran).