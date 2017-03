Herlig V65-jackpot på Klosterskogen

Eirik Høitomt og Luzifer. Torsdag kommer de ut i V65-1. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder dagen i dag så starter den opp med Dagens Rett på Bjerke kl.12.20. Her blir det et stort internasjonalt V4 + V5-spill. Om kvelden er det JACKPOT i V65-spillet på Klosterskogen. Kr.482 221 finnes ekstra i sekserpotten, og omgangen starter som vanlig kl.18.50. Åby avrunder dagen med V64 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Lerum med supertips til Mantorp 13. mars!

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

For ganske nøyaktig et år siden tok vi hele kassen på Klosterskogen i V65-spillet! En flat bong (fire andeler a Kr.500), samt et system (fire andeler a Kr.1 000) fikk seks riktige som de eneste denne torsdagen. Totalt kammet vi da med oss hele Kr.544 973,- Torsdag er det jackpot i V65-spillet på banen med siste indre, og det ligger altså hele Kr.482 221 ekstra i sekserpotten. Nå jakter vi storcashen med følgende:

V65-1 : 7 Luzifer – Er det klare objektet for oss i innledningsløpet. Den var fullt godkjent etter pause sist, og da skal man også huske på at banen ikke var helt optimal for den. Skal normalt ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen til dette løpet, og fra tet/rygg leder må den være spennende her. SE OPP!

V65-2 : 1 Bottle Va Bene – Gunnar Austevoll er alltid spennende å spille fra slike utgangsposisjoner på en bane som Klosterskogen. Bottle Va Bene har fått tre løp i kroppen etter pause, den er bedre enn raden, og den kan skrelle på en topp dag via siste indre… PASSES!

V65-3 : 5 The Voice – Dette er et veldig riktig løp for det som er vår banker denne torsdagen. Den var smellfin når den vant et tilsvarende løp nest sist, og med slike takter igjen er det normalt ikke snakk om saken. Nå sist var den riktignok ikke som best, men ble felt av banen da? Rapportene på den er fine, og vi går ALL IN!

V65-4 : 5 Furderud Svarten – Interessant sprinløp med flere aktuelle kandidater. Hesten vi plasserer først har fått en blåser i kroppen etter pause, og den var klart bra som knepent slått da. Skal ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, og Christina Hande opp er også spennende. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 1 Tib Tinto – Har etter hvert fått et rykte på seg for å være en ren «montehest». Dog er den slett ikke verst med vogn bak seg heller, og nest sist passerer den faktisk mål med litt krefter igjen. Da stod den iskaldt til, men det gjør den ikke nå. Her kan den få det sydd opp, og den kan overraske via siste indre. OBS!

V65-6 : 1 Missingmyr Stjernen – Har ikke blitt kjørt med de siste gangene, og den har kommet til mål med krefter igjen. På torsdag tror vi den får sjansen tilslutt, og den kan opplagt vinne dette via siste indre. Er kjapp i vei, og fra rygg leder/tredje innvendig må den være aktuell. OBS!