Herlig V65-jackpot på Klosterskogen

Anica Fine med sin trener og kusk Simen Bjørbæk Jessen blir favoritt i V65-1 på Klosterskogen torsdag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En heidundrende torsdag står for tur med doble jackpotter her hjemme i V65-spillet til kvelden. Torsdagen innledes med V4-trav fra Eskilstuna og deretter er det duket for en utfordrende V5-lunsj i Drammen. Til kvelden byr Klosterskogen på 230 435 kr ekstra i sekserpotten i en herlig V65-omgang. På Øvrevoll settes spillerne på nye prøver i en meget utfordrende V65-omgang og også der er det ekstra jackpotkroner å spille om. 90 759 kr ekstra ligger i sekserpotten på landets eneste galoppbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-omgangen på Klosterskogen torsdag kveld, der det altså venter 230 435 kr ekstra i sekserpotten. Jeg drar til med bankeren allerede i V65-1 og tror hardt på en hest med perfekte forutsetninger.

Trøst for Jessen

Simen Bjørbæk Jessen fikk ingen suksess med Kos Odin i det svenske kaldblodskriteriet på Dannero sist søndag, men slik er nå engang travsporten. I V65-1 har han uansett funnet en nydelig oppgave til stallhesten 1 Anica Fine. Hoppa tok to strake seire rundt årsskiftet, men har ikke vunnet 5. januar. Hadde pauset i fem måneder før hun dukket opp igjen på Jarlsberg 7. juli. Der ble det meste feil. Var så med i et ganske tøft V75-løp på Sørlandet nest sist og ble sjette der på bra tid. I den siste starten på Klosterskogen havnet Anica Fine i dødens og holdt koken bra derfra til fjerdeplass. Torsdag er det førstespor bak bilen i V65-1, motstanden skremmer aldeles ikke og seierssjansene skal være gode. Så gode at min V65-banker heter 1 Anica Fine i V65-1.

Sprint må være et pluss

I V65-2 er det ingen tvil om det er en flott oppgave for meget formsterke 3 Alsaker Pumbaa som jakter årets første seier. Men jeg vil likevel trekke fram en annen hest. 4 Sørtroll er meget kvikk i vei og har også dokumentert form. Kommer nå endelig ut på sprint igjen, og jeg ha denne med på samtlige V65-forslag.

Se opp for Mjølnerød

Når Jan Roar Mjølnerød velger å ta turen til Klosterskogen med en treåring, er det verd å være litt på vakt. V65-3 er dog et løp i DNT's unghestserie med 30 000 kroner til vinneren, men 6 Spang Viktor har kun gjort en start og fikk ikke premie der. Står dessuten meget spennende til på strek og Mjølnerød tror hesten kan 32. Det kan holde til seier og denne hører hjemme på kupongen i V65-3.

Motivert favoritt

Lars Anvar Kolle og 5 S.K's Bukefalos blir ganske klare favoritter i V65-4/V5-1 og det er nok riktig. Har levert to flotte seiersløp på rad nå og har nok mer å gå på.

Gøran vil være med

I V65-5/V5-2 gjør spillerne 7 Southwind Gizzel til ganske klar favoritt, garantert blendet av seieren på 11-tallet på Bjerke sist. Men sjuendespor på Klosterskogen mot skjerpet motstand, betyr endrere forutsetninger. 2 Walentino presterer veldig ujevnt for sin trener Gøran Antonsen, men hesten har gjort flere kanonløp tidligere i år. Fra spor to kommer Walentino til å få et fint løp i V65 5 og sammen med 3 Amon Tomaz er han et klart motbud til favoritten.

Storfavoritten garderes

Lunefulle 6 Brenne Major gjør karrierens første start på Klosterskogen og der er det som kjent siste indre. Brenne Major fortsetter å prestere ujevnt, og måtte altså se seg slått av antivinneren Ingerø Mari sist på Biri til tross for et fint løp underveis. Møter riktignok klart overkommelig motstand i V65-6/V5-3, men både 5 Dag Jo, 3 Karstjerna og 11 Ty Venn er istand til å gi Helgestad-traveren fight om seieren.