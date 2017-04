Herlig V65-jackpot på Sørlandet

Eirik Høitomt er svært aktuell på Sørlandet søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

Undertegnende er igjen på hjemmebane, og Sørlandet tar i mot de aktive med et praktfullt vårvær denne søndagen. Her blir det en lynrask bane, og det skal ikke bli enkelt å komme bakfra. Det er en internasjonal V65-jackpotomgang som kjøres, og her blir det stor omsetning i alle løp! Hele 655 398 ligger ekstra i dagens sekserpott.



Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Income – Var noen få lengder bak kanoner som Fabian BR / Ferrari BR i årsdebuten, og 15,5/2140mv under krevende forhold var en knallbra prestasjon. Nå sist i Bergen fulgte den bilen fra start, den fikk gratis tet, og den vant sprettlett. Går trolig 14,0/2140ma fra tet om nødvendig, og vi kan ikke helt se hvordan den skal kunne tape dette da. Høitomt varsler også om ambisjoner, og vi åpner med banker!

V65-2 : 1 Berteviking – Er lynrask, og vi blir alt annet enn overrasket om den leder dette løpet rundt om. Nå sist havnet den utvendig leder, og første 1000m ble passert på 24,7. Fullførte klart bra, og man skal også huske på at banen den dagen ikke var noe bra. På Sørlandet søndag blir det en LYNRASK bane, og Berteviking blir ikke enkel å fange om den er på topp. OBS!

V65-3 : 6 Lucky Run – Spennende monteløp, og vi tar med en del hester i dette løpet. 1 Candy King blir hardt betrodd, men den var ikke til sin fordel sist, og det gjør oss usikker. Draget er knallgod i monte, og den var brenngod til seier nest sist. Fra dette sporet er den sikret en bra start, og det kan bli tet/rygg leder. Leverer den som nest sist, ja, da er den på foto. Plasseres først, men her krydrer vi altså bongen med flere spennende montehester.

V65-4 : 1 Fam BR – Her er det ikke akkurat en veldig stor kapasitet på hestene, men unntak finnes. Hesten vi plasserer først er ung, og den er under utvikling. Avsluttet bra etter sene luker sist, og den var ikke helt tom over mål. Er veldig kjapp i vei, den er sikret et bra opplegg, og den er dessuten kuskeplusset med Kolle. En annen meget spennende endring er at den er kommet inn på stallen til Ove Kenneth Karlsen, og det er debut for han. Vi velger å stormvarsle direkte, og det på en hest som ikke trenger å bli for mye spilt…

V65-5 : 5 Carl Lewis – Jevnt blant de tre mest markerte. Carl Lewis har stadig blitt bedre, og nå sist kom seieren. Skulle det bli kjøring mellom 6 Frascati BR / 7 Lucky Vegas her, ja, da har plutselig Tjomsland meget gode kort på hånden. Settes knepent først, men alle tre skal selvfølgelig på bongen.

V65-6 : 8 Sjø Kongen – Her blir 2 Vassbø Fakse hardt betrodd, men nå er det ikke monte… Etter at denne hesten kom hjem fra Erik Killingmo har den 0-5-0 i de tre siste travløpene, og den har ikke vært til å kjenne igjen. En slik hest må vi bare prøve å felle, vel vitende om at den har fine betingelser foran seg nå. 8 Sjø Kongen – Er det soleklare draget. Husk at denne hesten tidligere har vært jevn med Ingbest, og hevdet seg mot bedre hester enn dette. Debuterer nå for Tjomsland, og den skal bli spennende å følge første gang ut for han. Skulle den være helt på topp direkte, ja, da kan den fakta vinne fra dødens. MÅ MED PÅ ALT!