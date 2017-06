Herlig V65-jackpot på Øvrevoll

Augustinian og rytter Nathalie Mortensen har bra vinnersjanse i V65-6/DD-2 på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fenomenal travhelg er i emning med Gulljackpot og en strålende V75 på Leangen lørdag og med stor jackpot når vi nordmenn får delta i den ordinære svenske V75-omgangen som kjøres søndag i Kalmar. Der venter det over 18 millioner ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før den tid skal vi gjennom en meget hektisk torsdag, som innledes med V4-lunsj Vaggeryd og etterfølges av en spennende V5-lunsj i Bergen. Til kvelden er det så V65 på Klosterskogen og ikke minst en høyinteressant V65-omgang med jackpot på Øvrevoll. Der ligger 273 365 kr ekstra i sekserpotten. Nettavisens galoppeksperter er i form og mandag ble det blant annet servert en strålende V64-banker på Bro Park:

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende vurderinger til mandagens stjernespekkede V64-omgang på Bro Park.

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Tilnærmet storeslem på Bro Park mandag 29. mai.

I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 200 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a kr 1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.

Det er altså jackpot på Øvrevoll i V65-spillet i kveld. Ingen klarte seks rette sist det var V65 på Øvrevoll , og dermed er det 273 365 kr ekstra i sekserpotten. Spillerne pleier å respondere bra på Øvrevoll, så det er svært sannsynlig med V65-omsetning på over millionen i kveld. Vi spiller uten banker på de største V65-forslagene.

Storfavoritten kan få kamp

Den soleklart største favoritten i kveld heter 3 Red Mile i V65-2. Han har vist de beste prestasjonene, men han har aldri vunnet på 16 starter. På finaledagen i fjor hadde han et tilsvarende løp, hvor han sto i 1.50 i vinnerspillet. Da ble han tredje slått med seks lengder. Også vi tror på 3 Red Mile i kveld og bankerspiller på de to minste V65-forslagene. Men 5 Priceless Love kan by storfavoritten på kamp. Hun er ujevn, men var veldig bra sist. Red Mile fortjener å være favoritt, men har sviktet før og kan muligens gjøre det igjen og derfor tar vi med nevnte 5 Priceloss Love på de største V65-forslagene.

Ellers er det en blandet meny, hvor kun ett løp går på gresset (V65-3 og V4-1). Vi tror mye på duoen 2 Augustinian og 10 Black Million i V65-6/DD-2. Flinke 2 Augustinian bankerspilles på det minste V65-forslaget og blir vår DD-banker.

De fleste andre i V65-6, viser en litt nedadgående kurve. Derfor tar vi med svært lite spilte 6 Velldone på det aller største V65-forslaget i V65-6. Har ikke startet på et par år, men ofte går de på friskhet i come back. Dessuten har trener Bodil Blomquist hestene i form. Senest mandag detonerte hun en storskrell med Smile på Bro Park.