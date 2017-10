Herlig V65-jackpotomgang på Forus

Ida Beathe Olsen er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Romme er først ut denne tirsdagen, og her venter det V4-lunsj kl.12.20. På Forus skjer dagens klare høydepunkt, og det er altså JACKPOT i V65-spillet denne kvelden. Kr.398 824 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene fra Stavanger begynner kl.18.50. Jägersro er sist ut denne tirsdagen, og her starter V64-1 kl.19.25.

I går på Leangen serverte vi feks 3-valget Pave Loma som en godbit mot en av dagens tyngste favoritter, og følgende info ble gitt:



V65-5 : 9 Pave Loma – Var GOD i nederlaget bak Mofaksan på fredag, og vi likte det vi fikk se da. Lange tillegg betyr mindre i små felt som dette, og normalt vil Pave Loma ha god kontakt det meste av veien. Da bør den faktisk spurte ned denne gjengen, og vi plasserer den knepent foran 2 Rebekka.

Forus byr på en strålende jackpotomgang, og det ligger altså knappe 400 000 ekstra i dagens sekserpott. Bankeren i omgangen sparte vi helt tilslutt, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro MYE på Pål Buer og 9 Diamond Yankee. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 Netherlee’s Dream – Har ikke dradd skinnet av pølsen etter den kom hjem fra Stall Hamre, men nå begynner den endelig å finne litt form. Avgjorde enkelt fra rygg leder sist, og den så fin ut for dagen. Risikerer å måtte vinne dette løpet fra dødens på 2 Conquestador BR, og det trenger ikke å bli veldig enkelt. Dessuten – hvor tøff er denne Netherlee’s Dream for dagen? Vi tør ikke å banke, men en klar motivert tipsener er det.

V65-2 : 4 Rio Sun – Er i en helt egen klasse i dette feltet om den bare viser litt form etter pausen. Rapporteres å være nybehandlet før denne oppgaven, og den har null problemer å gå ned mot 17,0 på distansen. Akkurat det straffer neppe noen i dette skrotlaget. Kan bankes om du vil spekulere mot de litt større favorittene.

V65-3 : 11 Møller Viktoria – Falt helt sammen tilslutt sist, og det er klart at det gjør oss usikker. Henger den bare i sammen så vinner den, men etter å ha sett den både sist, og også nest sist så er vi fakta litt usikker. 1 Emblan – Er det opplagte spillet, og den hesten man bare må jakte om favoritten rører det til for seg. Emblan er nemlig bedre enn raden, og nest sist gikk den feks sterkt i kulissene. Da hadde vi vel 29/1000m på den etter en dårlig start. Sist gikk den sterkt etter galopp, og den virker å være i toppform! Svein Ove Wassberg opp er et gedigent pluss, og vi må naturligvis varsle skarpt!

V65-4 : 8 Rigel Storm – Var rett og slett strålende opplagt etter et lengre avbrekk sist, og den fullførte meget solid fra dødens mot langt bedre hester enn dette. Skal normalt ha gått MYE frem med dette løpet i kroppen, og i et rent dameløp med kusk Ida Beathe Olsen burde den duge godt. SETTES FREKT FØRST!

V65-5 : 2 John’s Boy – Må ha en kanonsjanse i dette dameløpet. Den er riktignok tøffere ute i grunnlaget, men her er det såpass formløse hester med at det neppe spiller en veldig stor rolle. Nå sist ble den sittende bom fast over mål med krefter igjen på tanken, og den avslørte igjen at formen er ordentlig bra. Nest sist spurtet den bra, mens den tredje sist ble plukket ned av knallgode Xante helt oppunder mål. Kusken på tirsdag er nok 20-30kg lettere enn Geir Gudmestad, sporet passer perfekt, og fra tet lar den seg ikke slå? VI TROR HARDT!

V65-6 : 9 Diamond Yankee – Vi trodde MYE på den sist, og det ble lekestue fra tet i debuten for Pål Buer. Er veldig grunnkapabel, og grunnlaget som den har på konto er altfor lite målt opp mot kapasitet. Tirsdag blir det på med en yankervogn for første gang, og bare det betyr minst 20m forbedring. Feelingen er at den blåser alt tilslutt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt.