Herlig V65-kveld med en Elegant banker

Åsbjørn Tengsareid og Elegant. Fredag kommer de ut på Jarlsberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Kihlström har lunsjbankeren på Solvalla

V64 Gävle: Saftig V64-jackpot med over 1,1 millioner ekstra

V75 Momarken: Pangomgang i V75-spillet på Momarken lørdag

V75 Momarken: Supergevinst på Nettavisen-bongen - ny opptur lørdag?

Oddstips 1: Sunderland sliter på åpningsdagen

Vi har en strålende fredag foran oss, og endelig er Solvalla tilbake med fredagslunsjen. V65-1 begynner som vanlig kl.12.45. Jarlsberg byr så på en høyinteressant V65-omgang med start kl.18.50. Dagens høydepunkt skjer i Gävle, og her er det altså STOR JACKPOT i V64-spillet. Hele 1,1 millioner ligger ekstra i dagens sekserpott, og her er man i gang kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Småfrekk banker! Interessante objekter! Jarlsberg knaller til med en smellfin V65-omgang denne kvelden, og her skal vi virkelig være med å kjempe om flotte kroner! Du tar vel rygg?

Sjekk ut følgende:

Dagens banker:

V65-1 : 1 Elegant – Har en utrolig fin oppgave foran seg denne fredagen, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Gikk helt greit etter pause sist, men det løpet gjorde nok veldig godt. Har nå endelig en riktig oppgave foran seg igjen, og hvem skal egentlig trykke opp noen fart utvendig i dette feltet? Vi ser ingen… Dette kan dermed bli veldig riktig for Tengsareid, og Elegant. VI ÅPNER MED BANKER!

V65-2 : 2 Under D’Cherry Moon – Har fått dårlig betalt for bra kapasitet, og den gjorde et nytt fint løp etter galopp sist. Viste da at den kan åpne bak bilen, og den tok faka enkelt teten. Står smellfint til nå, den er sikret et bra opplegg, og den gjør seg ikke bort om den bare går feilfritt. Settes knepent først i et løp hvor vi nøyer oss med tre hester på bongen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 10 Tingel Spretten – Amatørløp, og da er det aldri feil å spille på de litt bedre kuskene blant amatørene. Meget rutinerte Nils Olav Holm har funnet en helt riktig oppgave til sin springer, og med fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk virker storformen ikke å være langt unna. Var klart positiv sist selv om den måtte innom en kort galopp på oppløpet, og den varslet form. Her er det overkommelig i mot, og vi iler til med tipsnikken!

V65-4 : 12 Lady Lane – Debuterer for Høitomt denne fredagen, det er svært gode rapporter på den, og den kan opplagt runde en særdeles overkommelig gjeng. Fjerde sist var den toer bak meget gode Kick Off Classic, og da slo den en såpass god hest som Forever Peace. Settes først, men vi vil gjerne se den i et løp for den nye treneren før vi går ALL IN. Er dog en klart motivert favoritt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Gjerde Lilja – Kom ut i ny regi sist, og vi likte den godt direkte. Kom via sporene ca 1100m fra mål, og den fullførte oppløftende under ikke helt optimale forhold. Har helt sikkert gått frem med den blåseren i kroppen, og den duger normalt svært godt i et billig løp som dette. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V65-6 : 1 Alongcameaspider – Er lynrask fra start når den bare tramper riktig, og med kun åtte hester i feltet ser vi ingen grunn til at Vidar Hop skal satse livet for tet med Chellas Girl. Burde spare den speeden tilslutt, og han søker vel heller ryggen til vår klare ide? Alongcameaspider holdt lekestue fra tet sist, og den har funnet en enormt bra form. Har en stor sjanse om den greier å forsvare sporet, og vi heiser den til topps på ranken!