Herlig V65-kveld på Jarlsberg

U.S. Male E.P. og Erlend Rennesvik blir hardt betrodd i V65-2 på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V75 Superpott: Over 60 millioner i potten

Oddsdobbel: Olic må berge 1860

Oddstips Championship: Kniven på strupen for City

Oddstips La Liga: Las Palmas som natt og dag

VikingLotto onsdag: Nordmann fikk full klaff

En gnistrende travhelg er i emning og det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne helgen. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Fredagen byr som vanlig på V65-ettermiddag fra Solvalla. Jarlsberg er vertskap for V65-løpene, mens Gävle arrangerer de svenske V64-løpene fredag kveld.



Jakter karrierens tiende

Jeg finner min V65-banker på Jarlsberg i V65-2 og det handler om høykapable 7 U.S. Male E.P. Den danskfødte vallaken innledet sin norgeskarriere med en knallsterk V76-seier fra dødens på Bjerke 22. februar. Ble spilt til stor favoritt i et V65-løp på Biri i starten etter, men galopperte da med seierssjanse midt i den siste svingen. Fredag er distansen 2609 meter i V65-2 og U.S. Male E.P. møter en bra konkurrent i 3 Trespasser. Det kan også være tethesten i løpet. Likevel tror jeg klart mest på 7 U.S. Male E.P. som altså har vunnet ni av sine totalt elleve løp i karrieren. 7 U.S. Male E.P. har vist at han tåler å gjøre grovjobben selv og den lange distansen i V65-2 er garantert ikke noe minus. Jeg bankerspiller



Perfekte forutsetninger

I V65-1 står jeg på to hester på samtlige V65-forslag og lanserer formsterke 2 H.G. Jerv som min favoritt. Hesten står ypperlig til på strek i dette løpet og var solid sist. Også grunnlagsmessig står hesten bra til og det er normalt tøffingen 10 Ask Eld imot. Sistnevnte hadde vært en mulig banker, dersom jeg hadde vært overbevist om at den absolutte toppformen var på plass.

Motivert favoritt - og en frekk skrell

V65-3 er et småskummelt hoppeløp, men det ingen tvil om at 5 Delicious Dream er en motivert favoritt. Fireårshoppa var et lekkert skue i seiersløpet sist på Bjerke og det så ut til å være mer å gå på. Hun skal ha en bra sjanse til å legge på til tre strake. Men jeg vil likevel også trekke fram lite spilte 11 Beniwiwi. Hun satt fast med vinnerkrefter på Biri sist og så sprek ut over mål. Løser det seg noenlunde fra bakspor, kan hun overraske i V65-3.

Viljen avgjør

V65-4/V5-1 er et meget uoversiktlig kaldblodsløp og det er ingen helt sjanseløse. Fartsfylte og speedige 7 Virvel Tarzan fikk alt sydd opp sist, men ville ikke forbi ledende Emil Mollyn. Det var sugen bane i Drammen den dagen og Virvel Tarzan møter ikke noen Emil Mollyn nå. I et meget krysskrevende løp blir 7 Virvel Tarzan min knepne tipsener.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ustabil - men likevel best?

1 Venezia er ei hoppe det ikke er lett å bli klok på. Hoppa til stall Tvedt kan gå et kanonløp fra dødens den ene dagen, for så å trekke seg enkelt etter et fint løp den andre dagen. Men maksnivået til 1 Venezia er høyt og fredag har hun kanonforutsetninger i V65-5/V5-2/DD-1. Hun blir min klare favoritt i dette løpet.

Sportrekningen avgjør?

Flott spilleløp venter i V65-6/V5-3/DD-2 og med tanke på sporene, må det være klar fordel 4 Jet Voice. Det er ikke hesten som rader opp seire på bestilling, men med tanke på at hovedutfordrerne alle har trukket bakspor, skal det være bra vinnersjanse for Øverdal-hesten her. Så bra at jeg bankerspiller 4 Jet Voice både i V5-spillet og i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen