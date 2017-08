Herlig V65-kveld på Jarlsberg

Tangen Braute og Vidar Hop blir favorittspilt i V65-1 på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En fantastisk trav- og galopphelg står foran oss der lørdagens V75-omgang på Bergen travpark med blant annet NM for stallansatte står på plakaten, som det største høydepunktet. Men det er også duket forr en flott jackpotomgang i V65-spillet på Kala lørdag kveld og en ellers innholdsrik helg. Fredagen innledes som vanlig med V65 på Solvalla, mens det er Jarlsberg som er vertskap for de norske V65-løpene fredag kveld. I Sverige er det Romme som er vertskap for V64-løpene i kveld.

To bankere på Jarlsberg

De tre første avdelingene på Jarlsberg i kveld, kan alle ende med favorittseire, mens V65-4 ser meget vrient ut og de to siste V65-løpene også er potensielle skrelløp. Jeg spiller to bankere på de tre minste V65-forslagene og den første kommer allerede i V65-1.

Hop er i form

Vidar Hop har hatt sving på seiershjulet den siste tiden og i V5-2 under lunsjen i Drammen tirsdag, viste han for n'te gang hvilken fremragende kusk han er. Favoritten 1 Egge Jarl ble forsert til tet og holdt i gang på klassisk Hop-vis. Noe lignende kan absolutt skje i V65-1 der 1 Tangen Braute er en av to strekhester. Formsterke 1 Tangen Braute er en typisk Hop-hest, han må jobbes med underveis. Normalt er det ledelse fra start til mål og jeg bankerspiller på de tre minste V65-forslagene. Dog tar jeg med 7 Lykkerus på det aller største.

Taper normalt ikke

Den aller sikreste bankeren i kveld, tror jeg uansett 1 Goeie Gozer er i V65-3. Sigbjørn Kolnes nyimporterte fireåring viste klasse i norgesdebuten da han tok ned ledende Gilbert i lunsjløp på Bjerke. I sin andre start her til lands, måtte hesten trave utvendig for gode C.C. Nosto og hadde nok ikke slått denne uansett uten oppløpsgaloppen, men andreplassen gikk trolig fløyten der og hesten hadde landet på 16.0 full vei. I kveld er motstanden meget overkommelig, distansen 2600 meter er trolig mer fordel enn ulempe og det skal være en meget bra vinnersjanse. Min hovedbanker i kveld heter 1 Goeie Gozer i V65-3.

Taper neppe feilfritt

I V65-2 blir 1 Moe Tyr også stor favoritt. Treåringen som trenes av Tor Martin Moe sviktet med galopp sist og skal ut på bilstart for første gang i kveld. Det er naturligvis et usikkerhetsmoment, men uten galopp blir han vrien å tukte. Jeg bankerspiller på det minste V65-forslaget, men tar med noen spennende outsidere på de større V65-forslagene.

Vidåpent hoppeløp

Men i V65-4/V5-1 er det nok stor sjanse for at det ikke blir favorittseire. 15 kaldblodshopper til start og til tross for skyhøy galopprisiko, må jeg varsle for 11 Vestpol Hebe. Den hoppa leverte et strålende løp til andre bak storfavoritten Tangen Bjørn på Sørlandet søndag og lignende innsats her, sender henne garantert inn i seierskampen. Uansett tar jeg tolv av femten startende allerede på det minste V65-forslaget.

Rennesvik i dytten

Erlend Rennesvik har sving på seiershjulet for tiden og på Klosterskogen torsdag kveld, presenterte han igjen Southwind Gizzel som en strålende vinner. I V65-5/V5-2/DD-1 får han sjansen bak Øystein Tjomsland-trente 2 Carl Lewis som er klart bedre enn raden. Startsporet er bra og selv om motstanden også er bra, er det min favoritt til seieren.

Mer suksess for Adrian

Adrian Solberg Akselsen vant begge DD-løpene under lunsjen i Drammen torsdag og han kusker min DD-banker også på Jarlsberg i kveld. Nå var riktignok 4 Rapide Frecel litt under pari fra tet i sitt siste løp på Jarlsberg og trakk seg overraskende lett fra tet da og endte som fjerde. Fireåringen som trenes av Frode Hamre er meget kvikk i vei og tetsjansene er meget gode. Mot klart overkommelig motstand skal hesten stå som favoritt i V65-6/DD-2 og hesten 4 Rapide Frecel blir min DD-banker.



