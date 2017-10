Herlig V65-lunsj med en godbit fra Tyskland

En forrykende fredag venter, og her er det bare å spenne fast sikkerhetsbeltet! Biri står for dagens i særklasse høydepunkt, og her venter det altså en TRIPPEL V65-JACKPOT med 2 057 304 ekstra i sekserpotten. Løpene på Biri begynner kl.18.50. Solvalla er som vanlig først ut om fredagen, og her er V65-omgangen i gang kl.12.45. Kalmar byr også på JACKPOT denne fredagen, og i sekserpotten er det 1 276 694 ekstra. V64-1 starter kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Solvalla innleder som vanlig weekenden, og disse fredagene på Solvalla elsker vi. V65-omgangen som venter i lunsjen er SVÆRT spennende, og vi har blant annet jobbet frem en godbit fra Tyskland. Bankeren kommer ut i V65-3, og går alt riktig for seg, ja, da taper ikke Poem In Motion sitt løp. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Fairplay Pellini – Har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og den skal bli spennende å følge etter pause. Tredje sist jogget den feks 14,3 fra dødens, og den gjorde det sprettlett. Har MYE inne, og Nurmos pleier å ha hestene klare når han deltar. Har normalt en stor sjanse om det bare er litt form der!

V65-2 : 12 I Am Unique – Debuterer i monte, og vi går på den direkte. Sist varslet den dessuten form da den ble sittende fast i et løp som I Love Paris vant. Her er det med få unntak billig i mot, og trives bare denne under sal, ja, da skal de andre få kjørt seg. SETTES FREKT FØRST!

V65-3 : 5 Poem In Motion – Møter en billig gjeng her, og normalt dreier dette seg om en vinner. Den ble sjenert til galopp sist, mens den satt bom fast som helpigg mot langt bedre hester nest sist. Har vinnerform i kroppen, og sjansene MÅ være gode. Vi tror hardt!

V65-4 : 1 Scarlet Collection – Åpent! Draget vårt har vært variabel hittil i karrieren, men den er ikke så verst på sitt beste, og dette ser riktig ut på forhånd. Spurtet dessuten bra nedover oppløpet sist, og den varslet form. Her er det med få unntak billig i mot, vi liker strekhester i løp som dette, og iler til med tipsnikken.

V65-5 : 8 Lovely Lohr – Er et ordentlig langskudd, og vi skulle gjerne hatt et bedre spor på den. Har gradvis blitt bedre for Claes Sjöström, og sist passerte den mål med alt igjen. Ble aldri kjørt med da. Har ganske fin fart i kroppen sin, Sjöström har det med å skrelle, og med flyt er ikke denne sjanseløs. OBS!

V65-6 : 10 Tragopan Jet – Er ENORMT god, og her skal favoritten få kjørt seg. Vi har nemlig sett noen løp av denne i Tyskland, og har latt oss imponere. Var ute på en GRUSOM BANE sist (Bedburg), og den så helt strålende ut i både forsøk + finale. Går en lav 11-tid, og gjør livet surt for favoritten? SPILLES!