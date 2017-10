Herlig V65-meny med banker i monteløpet

Strikkeprinsen og rytter Martine O Sørvik. Fredag kommer de ut på Jarlsberg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt fantastisk WEEKEND foran oss, og det blir altså 2 x V75 denne helgen! Leangen klinker til med en smellbra omgang lørdag, og her blir det altså gjensyn med fantastiske Ferrari BR. Vi gleder oss! Solvalla står for V75-omgangen søndag, og her skal det kjøres semifinaler til Breeders' Crown. Det betyr mange vinnerkandidater i løpene, og stor sport! Vi kommer naturligvis med fyldige tips til begge baner.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp i Sverige kl.12.45. Her venter det V65-lunsj til Romme. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Ørebro er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.

Jarlsberg byr på en helt strålende V65-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig liker skarpt. Bankeren som vi landet på kommer ut i monteløpet, og når dette tipset ble lagt ut var den fakta ingen favoritt... Strikkeprinsen er dagens beste banker, og den går vi til på. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Skogli Viktor – Hadde vi tro på sist, men da valgte altså Gunnar Austevoll å slippe teten til en for dagen elendig Kringlers Viktor. Fikk dermed løpet spolert, men gikk OK tilslutt når den fikk sjansen. Gangen før varmet den helt strålende, og den var klart bra fra tet. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, den har meget spennende betingelser foran seg, og blir den bare ikke fast kan det være duket. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 3 Awalkinthepark – Skal virkelig passes i dette dårlige løpet. Hadde altså 0,9% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og akkurat det er nesten “galskap”. Raden er ikke den beste, men vi snakker om en traver med fin grunnkapasitet, og som har hatt masse uttur. Feilet i den siste svingen sist etter et tøft løp, var ikke helt tom da, og den hadde nok travet en veldig lav 17-tid… Er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran tror vi på en meget fin sjanse. Sjokker?

V65-3 : 6 Strikkeprinsen – Rører det til for seg med vogn, men den imponerte noe kolossalt under sal i debuten 16.08.2017. Smadret da alt og alle, og bare reiste i fra tilslutt. Vant på 26,3/2180mv, og den virket helt ubrukt på det. Leverer den noe tilsvarende her, ja, da må de andre kjempe om andrepremien. Vi tror MYE på Strikkeprinsen som vi altså likte skarpt under sal! ALL IN!

V65-4 : 7 J.T.’S Moneypenny – Er en av de HETE på vår neste gang ut liste, og vi gir oss ikke så enkelt. Den spurtet bra i kulissene tredje sist, mens den nest sist blir tatt bort i et angrep mot oppløpet. Kommer imidlertid fint tilbake nedover oppløpet, og den hadde krefter igjen. Nå sist ble den aldri kjørt med, og den ble sittende bom fast med alt igjen. Har blitt strøket inn et spor, den møter helt riktig motstand, og nå lykkes man? Prøves til HØYE odds i lukene!

V65-5 : 4 Darco – Må være en veldig motivert favoritt her. Den var helt strålende i nappetaket den hadde mot US Male EP sist, og den var også klart bra nest sist. Tåler å bli brukt underveis i løpene, og den kan fakta vinne dette selv om den skulle havne utvendig leder. Vi tror på en topp mulighet, og kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. VINNER UTEN TULL PÅ VEIEN!

V65-6 : 1 Riordan Kronos – Har stortsett blitt VELDIG tøft matchet, og nå sist var intet unntak. Fikk maks på 10,9 da, men den var trossalt kun hals bak en såpass god hest som Deep Sea Dream. Duger alle dager i uken på sitt beste, og nå er den dessuten LANGT billigere ute kontra det den var sist. Blir den bare ikke fast skal mulighetene være gode, og den fortjener tipsnikken her.