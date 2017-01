Herlig V65-omgang i Bergen

Caroline L.B. Morken og Deep Sea Dream. Torsdag kommer de ut i V65-3. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Leirvåg med V65-fest på Leangen 16. januar!

Årets første ordentlige luketømming på Leangen kom denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var vår tipsener, og sjokket Dreamstile (7-valg), var ikke glemt av oss! Nettavisens mellomste forslag med en innleveringspris på Kr.450 satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte Kr.9 166,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 25-andelslag!



Lerum med sterke V64-tips til Umåker 15. januar!

V64-tipsene satt bra denne søndagen, og vårt forslag på Kr.432 satt som spikret. Bøygen for mange i denne V64-omgangen var supersmellen How Amazing Tooma (8-valg ), men den hadde vi med på kun tre hester... Wilda Tigern Jack var bunnsolid som vår banker, og nå har den virkelig funnet storformen! Utbetaling for bongen på Kr.432 : Kr.5 035,-!



De helt klinke bankerne glimrer med sitt fravær i dagens V65-omgang, og det kan fort bety fine kroner for de som løser V65-rebusen i Bergen.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Napoleon Coral - Beste hesten i feltet er 5 AD Sleipner, og den viste 16,2/1900m etter galopp i Bergen sist. Er dog veldig ustabil, og Rolf Tvedt er heller ingen kusk som rader opp lengre. Jeg velger derfor å sette den beste kusken i feltet først med Napoleon Coral. Dette er en traver som lever på styrken, og den var solid til seier sist. Her dukker den opp i riktige omgivelser, og sjansene skal være gode. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 4 Bokli Storm – Er den beste hesten i feltet på fart/kapasitet, og den blåste rundt feltet etter et avbrekk på omtrent samme tid i fjor. Da var den godt forberedt etter avbrekket. Kommer nå ut etter et nytt avbrekk, den er sprøytet opp, og det er fine rapporter på den. Prøves direkte mot en svært overkommelig gjeng. OBS!

V65-3 : 8 Deep Sea Dream – Etter en særdeles lovende innledning på sin montekarriere, gikk ikke alt på skinner i 2015, men da var den heller ikke helt seg selv. Nå virker storformen å ha kommet tilbake, og da skal den bli spennende å følge under sal igjen. Settes først, men det er ikke snakk om et straffespark. Det opplagte objektet i løpet er 6 King Of Friday. Denne har sett ordentlig bra ut i ny regi, og den har spurtet strålende de to siste gangene. Er dessuten bra i monte, den står 20m billigere inne kontra Deep Sea Dream, og den må tas på alvor! Vi tar også med 5 Envision som vi likte etter pause sist, og det at Kvasnes tar turen vitner om at man har klare ambisjoner.

V65-4 : 2 Lyn Victor – Har radet opp med fine innsatser på slutten, og det er en hest i flott form. Her blir det tet, og nettopp teten i rekruttløp er ofte gull verdt. Det pleier nemlig ikke å bli kjørt noe sånn veldig i disse løpene, og vi får ikke sjokk om Synne Nybø får kjøre unna i 32-33 fart første 1000m… Da trenger den ikke å bli veldig enkel å fange, og dette er en hest man må ha med på bongen. 7 Rigel Scott – Er nok den beste hesten i feltet, og den passerte mål med krefter igjen sist. Er ikke veldig enkel å kjøre, og galoppen ligger derfor på lur. Skal naturligvis med på bongen. 9 Super Gullet – Blir garantert noe overspilt etter V75-seieren sist. Er normalt klart best på 1600m, og med en veldig fersk kusk er den kun en bitteliten outsider nå.

V65-5 : 3 Bjaa Land – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er i en ordentlig bra form. Hadde vunnet løpet sist om den ikke hadde blitt for stri underveis, og innsatsen var plussbetont. Distansen på torsdag burde passe midt i blinken, sporet er perfekt, og man må være litt på vakt her. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 3 Tysvær Odin – Er en soleklart motivert favoritt i finalen. Ble plukket ned sist, men holder sin flotte form. Står denne torsdagen 20m billigere ute kontra 10 Pøylefanten som den har slått fra likestart før (29.11.2016), og den kan ikke få et bedre løp enn dette. Rapportene på den er også fine, og det må dreie seg om en stor sjanse.