Herlig V65-omgang i Bergen

Bjørkeknekten og kusk Odd Storetvedt. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Har du vært med på moroa? Ikke? Sjekk ut følgende:

V4-opptur på Sørlandet 26. august! Kr.896 ble til Kr.9 112!

Undertegnedes V75-tips til hjemmebanen denne lørdagen var rett og slett ikke gode nok, men i V4-spillet gikk det heldigvis betydelig bedre. Det ble nemlig fullklaff for V4-bongen på Kr.896, og utbetalingen her ble deilige Kr.9 112,-. PS. En av dagens virkelige godbiter, Stram Vaier, var en vinner i finalen!

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Lerum med frekke ideer som sitter deg i førersetet mot storcashen...

Färjestad 28. august:

V4-4 : 10 You To Neat – Avsluttet knallsterkt mot veldig gode hester nest sist, og den varslet toppform da. Nå sist var den helt overlegen i langt billigere omgivelser. Er i toppform, og med bare litt tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. MÅ BARE SPILLES!

Visby 29. august:

V4-2 : 10 Moa Margunn – Hopper i lavt grunnlag, og her kan det være smart å krydre bongen med mange hester. Vår ide hadde under 10% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. Den var ikke tom i mål i kulissene nest sist, og nå sist var den strålende i nederlaget på en 12-tid. PASSES!

V64 Östersund 29. august:

V64-2 : 7 Silver Sprinta – Veldig urutinerte 3-åringer, og her kan det skrelle til. Vår ide kom ut etter en nesten tre mnd pause sist, og vi likte den skarpt direkte. Så rett og slett lysende bra ut i kulissene etter en grov startgalopp, og vi hadde 29,2/1300m på klokken. Er nå 40m billigere ute kontra feks 8 MJS Frost, og når sistnevnte har 20% av innsatsene på seg, mens vårt store objekt har 2% av innsatsene på seg, ja, da ble valget for hvem vi skulle servere enkelt. SE OPP!

Bergen Travpark byr på en interessant V65-omgang torsdag, og vi er som vanlig svært sugen på en opptur mellom de syv fjell. Det finnes sterke favoritter i omgangen, men flere av disse skal vi likevel prøve å felle. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Explosive Lane – Er ikke den samme hesten lengre, men den blir likevel knallhardt betrodd. Var tung som bly etter pause sist, og det løpet gjorde nok bare godt. Har taklet trange spor med volte tidligere, og akkurat den biten burde gå greit. Vi er dog usikker på hvor tøff den er i skallen for tiden, og som SUPERFAVORITT finner vi absolutt litt verdi i å spekulere. 7 Umbriel – Så vi i prøveløpet i Bergen sist, og vi likte den godt. Gikk 14,7 s 900m, og den var ikke trøtt over mål. Her skremmer ikke motstanden, og fra et nydelig spor skal den ikke dømmes bort. Kan være tethesten, og tethesten får det fort veldig billig her…

V65-2 : 4 Final Countdown – Er i en helt egen klasse om den bare går feilfritt, og den skal selvfølgelig stå først på ranken. Vant sprettlett med masse krefter igjen sist, og den tok en fortjent seier. Er lynrask ut med auto, og normalt fyker den til tet. Kun galopp i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-3 : 1 Haukeli Expressen – Småskummelt løp hvor vi ikke tar bølgen for favoritten, 6 Olu Lykkjar. Olu Lykkjar var formløs på denne tiden i fjor, og selv om det ble seier sist så har den fakta ikke vist noe veldig form på slutten (løpet sist var et rent gaveløp). Draget har hatt sine problemer, men rapporteres nå å trene veldig bra igjen. På ren kapasitet står den ikke tilbake for noen i dette feltet, og den er 20m billigere ute kontra Olu Lykkjar fra tidligere. PASSES!

Dagens beste banker:

V65-4 : 2 Bjørkeknekten – Var klink overlegen sist, og etter en liten down virker den nå å være ordentlig på G igjen. Her er det naturligvis sporet i mot, men går den biten greit, ja, da snakker vi normalt om en klink vinner. Er en veldig motivert favoritt, og en favoritt som også vi tror MYE på.

V65-5 : 2 Millrain – Har vært MYE forbedret i regi Gaute Lura, og den var lekker til seier sist. Nest sist får den maks, men da var den ute mot meget gode hester. På ren fart er den overlegen, så får vi se om Svein Ove Wassberg ønsker å kjøre den i tet. Fra den posisjonen har den nemlig tidligere vært veik. Har vunnet i sporlottoen, og den skal stå først på ranken. 12 Super Strong – Er den mest kapable hesten i feltet, men hvordan er egentlig formen der i gården? Var bra nest sist, men nå sist må den nesten ha vært syk. Var nemlig URDÅRLIG, og vi var utrolig skuffet av den da. Er den hesten i feltet som tåler å bli brukt mest, og tilbake på sitt beste duger den.

V65-6 : 3 Wikipeaks – Meget åpen finale, og dette er dagens store spillnøtt. Vi prøver oss med en BOMBE først på ranken, og skulle det bare klaffe litt for vår ide, ja, da skal ingen føle seg for trygg. Spurtet bra i kulissene på Forus sist, og formen er stigende med et par løp i kroppen etter pause. Her møter den riktig motstand, den var i knallform på samme tid i fjor, og fra en nydelig utgangsposisjon er i hvertfall vi på vakt. SE OPP!