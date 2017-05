Herlig V65-omgang i Harstad

Dag-Sveinung Dalen er aktuell i Harstad lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En gnistrende trav- og galopphelg står foran oss store V75-omganger både lørdag (Forus) og søndag (Vermo i Finland med Finlandia Ajo). Men i tillegg til dette er det galopp både lørdag (danske Klampenborg) og søndag (Gøteborg galoppbane), og herlige V65-omganger både lørdag kveld (Harstad) og søndag kveld (Biri). I denne artikkelen skal det handle om lørdagens V65-omgang fra Harstad.

Etter at Forus er ferdig med sin gedigne V75-omgang venter en topp V65-omgang i Harstad. Det er ikke spesielt lettløst denne kvelden, og vi tror på en bra bunke med tusenlapper for de med 6-riktige.



Ta rygg på følgende:



Banker på de litt mindre bongene:

V65-1 : 4 Vertigo Kongen – Var bra direkte for ny trener sist, og den viste solid skalle med å svare opp helt til mål. Er herdet mot bedre hester enn dette, HC Holm opp i Harstad er aldri feil, og favoritten er motivert. Bankes på de litt mindre bongene. 3 Ros Svarta – Har gått fine løp på isbane, og nå sist var det første gang på vanlig bane igjen. Ble da stiv som en pinne tilslutt, og slikt er ikke helt uvanlig. Kan ventes kraftig forbedret til denne starten, og den er aktuell.

V65-2 : 6 Millmessi – Er solgt, og den gjør sin første start i Nord-Norge. Ida-Helen Nilsen som har erfaring fra USA, og Trond Smedshammer, har altså kjøpt den, og dette er en jente som kan faget. Det skal bli utrolig spennende å følge hennes hester, og vi må bare gå på Millmessi direkte. Er feltes klart beste hest, og feilfritt dreier det seg om en stor sjanse. Dag-Sveinung Dalen kusker.

V65-3 : 10 Sumo Kåre – Jogger rundt dette feltet i åttetall om den bare går feilfritt. Kommer ut etter en lengre avbrekk, den debuterer for ny trener, og det er ganske bra rapporter på den. Er verdt et forsøk direkte da den neppe blir veldig mye spilt med en slik rad… VÆR OBS!

V65-4 : 5 Priority Photo – Blir kolossalt hardt betrodd her, og den møter også riktig motstand. Dog er vi usikker på hvordan den er når den skal gjøre all jobben selv. Har nemlig vært best i tet/rygg, og her må den selv frem å lage tempo… Spurtet fint etter smyg sist, og formen er bra. Motivert, men… 4 Malik – Er knallgod på sitt beste, og den har fått en nødvendig blåser i kroppen etter pause. Er nå 20m billigere ute en den store favoritten, og skulle Malik være i nærheten av sitt beste, ja, da skal favoritten få kjørt seg!

V65-5 : 1 Netanica – Fikk maks i årsdebuten sist, men den var uansett helt grei. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og vi er veldig inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Er nemlig veldig bra på sitt beste, og den kan ikke få et mye finere løp enn nå. SPILLES!

V65-6 : 1 Romleskaft – Er mye bedre enn raden, og nå sist feilet den i tet inn i den siste svingen. Radet opp i stor stil i fjor høst, og den kammet da med seg fire seire. Er egentlig en hest som skal duge godt i omgivelser som dette, og feilfritt kjemper den om seieren. Prøves som et spennende objekt i en herlig omgang!