Herlig V65-omgang med Ferrari

Ferrari BR, og Per Oleg Midtfjeld. Søndag kommer de ut på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4 Øvrevoll: Meget spennende lunsj på galoppen

V75 Färjestad: Enorm V75-omgang med E3-kval

Oddsdobbel Eliteserien: Blytungt for Viking uten stjernespissen

Oddsdobbel OBOS-ligaen: Ranheim er uslåelige i Trondheim

Oddssingel 1 Eliteserien: Haugesund kan vinne mot Rosenborg

Oddssingel 2 Eliteserien: Sandefjord bedre enn sitt rykte

Tippetips: Mer trøbbel i vente for Godset

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Forus sparker i gang travsøndagen allerede kl.13.35! En utrolig flott V65-omgang venter, og det er HØY KLASSE på flere av løpene. Vi innleder med en solid banker, og kan ellers by på følgende:



V65-1 : 2 Ferrari BR – Har utviklet seg sensasjonelt sterkt, og løpet sist på Jarlsberg er det verste vi har sett noen gang. 09,9/2100ma er så sterkt at det nesten ikke skal være mulig, og da spesielt ikke av en 4-åring. Dette er en helt fantastisk traver, og en hest som fort kan være aktuell for både Elitloppet + OGP neste år. Taper selvfølgelig ikke innledningsløpet om den er i nærheten av det den viste sist.

V65-2 : 8 Love Me EP – Kommer fra kvalitetsstallen til Peter Jensen, og da er i hvertfall vi på vakt. Har virket veldig stabil/fin, og den er under en kraftig utvikling. Kan under 16 på distansen om banen skulle bli kjapp, og det rekker normalt en bra bit mot en såpass svak motstand som dette.

V65-3 : 3 Vestpol Hebe – Er ikke lett å sveive inn, men den blir helskummel om den skulle komme seg foran her. Er selvfølgelig galoppen i mot, men fra tet går den under 26,0 på en kjapp bane. Da blir den alt annet enn enkel å fange, og vi roper et varsko for denne frekkisen!

V65-4 : 7 Sanda Love – Var et supertalent som 3-åring, men skader har satt den tilbake, og utviklingen har derfor ikke vært som ønsket. Debuterte for Tjomsland sist, og vi likte den meget godt. Var noe tung i kroppen, men den fungerte flott, og vi hadde faktisk 11,6 s 500m på den. Er den beste hesten i feltet på kapasitet, og den MÅ MED PÅ ALT NÅ!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Emir La Brousse – Var nybehandlet før løpet sist, men vi likte den uansett ikke. Var utrolig hissig før løpene, og altfor hissig i selve løpet. Hadde gått ca 12,2/2100ma uten galoppen på oppløpet, men inntrykket var uansett ikke slik vi vil se denne. Vinner om den fungerer, men vi tør ikke å banke etter slik den var sist.

V65-6 : 4 Seaside Illusion – Leverte en blendende oppvisning på Solvalla sist, og det er en hoppe under en rivende utvikling. Om ikke løpet sist kostet mer enn det smakte så må mulighetene for ny seier være svært gode. Motivert favoritt i et flott hoppeløp!