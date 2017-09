Herlig V65-omgang med Kolle i hovedrollen

Flotte Loke og kusk Lars Anvar Kolle. Lørdag kommer de ut på Klosterskogen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Forus: V75-fest med 13 mill til alenebong

V4 Klampenborg: Chaves dominerer på Klampenborg

Oddsdobbel 1: Sheffield United jakter tabelltopp

Oddsdobbel 2: Tottenham har for alvor fått opp farten

Oddsdobbel 3: Sunderland i fritt fall

Oddssingel Premier League: Hodgson får suksess på direkten

Tippetips: Liverpool dummer seg ikke ut i dag



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Klosterskogen byr på en herlig V65-omgang etter at den gedigne V75-omgangen på Forus er ferdig. V65-1 starter kl.19.10. Loke blir hardt betrodd i V65-5, og det kjøper vi fullt ut. Dette er en flott 5-åring under utvikling, og mot en billig gjeng skal det være snakk om en meget god sjanse. Vi anbefaler et bankerspill. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Alsaker Piril – Har et gaveløp foran seg, og rapportene er dessuten fine på den etter pause. Har matchet betydelig bedre hester enn dette når den har vært i form, og den kan ikke få en billigere oppgave enn det som venter i innledningsløpet. Skal stå først på ranken, og varmer den bra, ja, da kan det opplagt dreie seg om en banker. VI TROR HARDT!

V65-2 : 2 Mollyn – Var meget fin under sal sist, og den går en lys fremtid i møte i denne stilarten. Tiden må sees i lys av en dårlig bane. Samme dag var feks 4 Maurstad Milla ute i et prøveløp, og den så ikke knallbra ut på en tre sekunder dårligere tid… Mollyn har en flott sjanse om den er som sist! 12 Viking Faks – Kan være noe for de som fisker på dypet. Gikk helt OK under sal sist, og den er herdet mot bedre hester enn dette. Helene Kolle er myk som en katt på ryggen, og svært talentfull. Skal med som en skrell om Mollyn garderes.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : Ubet – Er egentlig ikke så verst, og her dukker den opp i særdeles billige omgivelser. Var ikke veldig langt bak betydelig bedre hester enn dette etter pause sist, og selv om det ble en smultring så var den ikke så dårlig. Går nå ned et par klasser, den har fått en blåser i kroppen etter pause, og nå kommer den første seieren? SE OPP!

V65-4 : 7 Cathrine’s Camaro – Er den hesten i feltet med best kapasitet, og med en blåser i kroppen etter pause kan det fort være duket nå. I løpet sist holdt den OK fra tet, men ble tatt på ren speed tilslutt. Har normalt gått ytterligere frem med den blåseren i kroppen, og er den i nærheten av sitt beste så vinner den. Anette Frønes er dyktig tømmefører, og vi iler til med tipsnikken!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Loke – Er under utvikling i en alder av 5-år, og den var strålende i nederlaget sist. Kom da via sporene ca 1400m fra mål, ble hengende der ute helt hjem, men var likevel den hesten med mest krefter igjen mot mål. Vi hadde 27,6 s 1300m på klokken, og den var altså ikke veldig mye slått av en såpass god hest som UR Faxe. Her er den DØNN RIKTIG ute når det gjelder motstand, den har vunnet på Klosterskogen før, og vi tror på en topp mulighet. BANKER!

V65-6 : 9 Spenda Spirit – Var knallgod i vinter, og den leverte også flotte løp på vårparten. Mistet så formen, og den fikk seg en pause. Kommer nå ut etter dette avbrekket, og motstandsmessig skremmer ingen her. Står dessuten i et ypperlig smygspor, og den er sikret et perfekt opplegg. Er verdt et forsøk direkte da det er odds i den nå, neste gang kan den fort være “oppbrukt”… PASSES!