Herlig V65-omgang med Tjomsland i hovedrollen

Øystein Tjomsland og Coktail Fortuna. Søndag er det duket for årsdebut i V65-1 på Sørlandet. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Charlottenlund (frist 14.30): Fantastisk flott V75-omgang

V4/V5 Bro Park (frist 18.00): Gråberg fortsatt i hetluften

Oddsdobbel søndag: Tottenham fullfører med stil

Oddssingel Premier League: Liverpool kan rote det til igjen

Oddstips Ligue 1: Frekk singel og frekk dobbel

Tippetips: United har gitt opp topp fire



Det er en fantastisk fin søndag vi har i vente med en strålende V75-omgang fra Charlottenlund som det store spillemessige og sportslige trekkplasteret. V75-omgangen har spillefrist kl 14.30, og forut for denne er det også en egen internasjonal V4-omgang på Lunden med start kl 12.45. I tillegg til stordagen på Charlottenlund, byr søndagen på V4/V5 galopp fra Bro Park søndag og en herlig internasjonal V65/V5-omgang på Sørlandet.

V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Sørlandet avrunder denne uken med en internasjonal V65-omgang. Vi spiller sammen med Sverige, og stor omsetning i alle potter ventes. Bankeren som vi serverer kommer ut fra kvalitetsstallen til Team Tjomsland. 8 EL Viktor (V65-3) er det meget gode rapporter på, den var meget god i debuten for den dyktige treneren, og vi går ALL IN!

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Coktail Fortuna – Hadde vært i en egen klasse om den er på sitt beste direkte etter avbrekket. Dette er nemlig en ordentlig kanon, og vi lot oss imponere veldig av den ved flere anledninger i fjor. Vant direkte i fjor etter et lengre avbrekk, men i følge våre rapporter er den ikke like langt fremme i år. Har uansett en fin sjanse da den har trent bra, og den har trukket vinnerloddet i sporlottoen. 5 Greyhound D’ Estino – Var Pål Buer opp på i årsdebuten sist, men det skulle altså ikke gå veien. Det klaffet dog ikke, og den fullførte helt OK etter hinder. Kan ventes MYE forbedret med den blåseren i kroppen, og på sitt beste snakker vi om en knallgod hest. Er den første som skal på bongen bak Coktail Fortuna.

V65-2 : 4 He’s So Vain – Er en svært grunnkapabel hest, og den har matchet en helt annen verden av hester enn dette med vogn. Nå kommer den altså ut etter et lengre avbrekk, og den skal debutere i monte. Rapportene på den er ordentlig fine, og motstandsmessig er dette en dønn riktig oppgave for vår ide. Settes knepent først direkte, neste gang kan den nemlig være «oppbrukt» som et OK objekt…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 8 EL Viktor – Kan garantert ned mot 29,0 på distansen, og det kan neppe noen straffe i dette løpet. Den var klin overlegen i debuten for Øystein Tjomsland, og da la den inn en sisterunde på 26,4… Vi hadde også 24,4 s 500m med krefter igjen. Dette kan være en ny vinnermaskin fra Team Tjomsland, og i svært billige omgivelser er det snakk om dagens beste banker. Vi vet også at dette er den stallen tror mest på denne søndagen. ALL IN!

V65-4 : 12 Grude Viktor – Står helt feil inne i dette løpet, og vi innrømmer gjerne at det er et langskudd. Dog kommer den ut i et felt uten de helt store formkanonene, og på sitt beste duger Grude Viktor i omgivelser som dette. Var klart bra etter pause nest sist, mens den var under pari sist. Får nå skrellkusk Ole Johan Østre opp, og leverer Grude Viktor som den skal, ja, da trenger den ikke å være helt borte. Prøves som et supersjokk i et ellers svært åpent løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 6 Garli Moe Garlin – Gikk vi ALL IN på som en småfrekk banker sist, og det ble som ventet lekestue. På klokken stod det 25,7 s 800m, og da bare økte Garli Moe Garlin farten nedover oppløpet. Dette er en traver som vi er klart inne på kan bli «uhyggelig» bra for sin nye trener, Tor-Martin Moe, og debuten for den dyktige treneren var omtrent like bra som vi ventet. Tredje omvendt i volten kan bety tidlig tet, og den går nok 27 på distansen. Har en stor sjanse, men det er ingen klink banker på søndag når den nå møter mye bedre hester enn sist.

V65-6 : 3 Tinn Jerker – Feelingen i finalen er at enten vinner Tinn Jerker, eller så vinner 1 Norsjø Kongen. Tinn Jerker plasserer vi først da den er klart mer stabil, den er herdet mot bra hester, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Skulle Høitomt velge rygg med Norsjø Kongen, ja, da er dette løpet trolig kjørt. Tinn Jerker har gjort fine løp på slutten, og den er i bra form. 1 Norsjø Kongen – Har vært klink ustabil over en lengre periode nå, og noe må ha vært feil på den. Kommer ut etter en pause, og et bra prøveløp i ryggen. Kan ikke få en finere oppgave enn dette, og fungerer den så er den normalt med å kjemper om det.