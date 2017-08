Herlig V65-omgang på Klosterskogen

Åsbjørn Tengsareid varmer Robin G.T. Torsdag kommer de ut på Klosterskogen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En helt strålende torsdag venter, og her er det litt av hvert å gripe tak i. Moroa er i gang kl.12.20, og det er V4 fra Skellefteå som er først ut. Deretter blir det lunsj på Bjerke, og her starter V5-spillet kl.13.40. Banen som vi tok kassen på i fjor, Klosterskogen, byr så på et herlig V65-spill kl.18.50. Høydepunktet denne torsdagen skjer på Øvrevoll, og her er det altså jackpot i V65-spillet.



V64-opptur på Jägersro 8. august

Vi kom ikke i mål på systemet vårt (manglet en utgang), men på den største flate bongen (fire andeler a Kr.500) ble det fullklaff. Her kunne man hente ut Kr.7 813,-. Det ble også en fin opptur for de som kjøpte seg en andel i våre V4-bonger på samme bane. Bongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 997,-



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



Klosterskogen er en bane vi har TØMT lukene på før, og i fjor kammet vi med oss hele V65-kassen på nettopp den banen. Utbetaling Kr.544 973 fordelte seg på et system (fire andeler a Kr.1 000) samt en flat bong (fire andeler a Kr.500). Torsdag jakter vi ny storeslem på banen med siste indre, og nå skal vi til lukene med følgende:

V65-1 : 9 Ja El Tomcat – Vant montedelen i Biri Allround sist, og den var OK. Med til historien hører det riktignok at det ble veldig riktig for Ja El Tomcat den dagen. Er fortsatt sløv i banen, og får den ikke et høyt oppdrevet tempo så er den i trøbbel. Vi tar med både 5 Big City Rambler samt 2 Ramona’s Fighter som begge gikk fine løp i montedelen av Biri Allround, og som begge har spor innvendig for den store favoritten.

V65-2 : 3 Robin GT – Har et rent gaveløp foran seg, og selv om vi ikke er noen stor tilhenger av å banke ferske hester på en bane som Klosterskogen så må vi bare gjøre et unntak her. Får gratis tet, skal normalt ikke ha problemer med svingene, og ingen vil trykke opp noe fart. Dette ser utrolig bra ut på forhånd, og vi går ALL IN!

V65-3 : 6 Vik Jet – Hadde vi litt feeling for sist, og det ble et knepent tap fra dødens. Dette er en traver som har matchet betydelig bedre hester enn dette, og normalt har den gått kraftig frem med en blåser i kroppen etter det lange avbrekket. Prøves mot den klare favoritten!

V65-4 : 2 Fjord Jerka – Har vært knallhardt matchet på slutten, og den er BETYDELIG billigere ute nå. Feilet seg bort sist, men har ellers gjort OK løp før der, så formen er nok ikke så verst. Står brillefint inne i dette løpet, den er sikret et bra opplegg, og den må regnes tidlig. OBS! 1 Vetle Jon – Er lynrask fra start, men kusken ønsker en rygg, for så å komme på siste indre? Har vunnet sprettlett via siste indre på Klosterskogen før, og den er selvskreven fra en slik utgangsposisjon.

V65-5 : 1 HM You Can Choose – Her er det mye amatørkusker som knapt en spiller i Norge har hørt om, og slike løp blir helt feil å plassere inn i et V65-spill når selv ikke banen har noe som helst info på disse kuskene som kommer fra utlandet. Vi spiller på en kusk vi kjenner fra Norge, og dette kan bli veldig riktig for HM You Can Choose og Knut Robin Dalsbotten. Er nemlig kjapp i vei, og den er sikret et OK opplegg. Gikk helt greit sist, og formen er nok ikke så verst. Kan få dette sydd opp, og den prøves mot en billig gjeng.

V65-6 : 1 Amibuckaroonews OS – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på riktig vei. Nå sist feilet den som PIGG mellom hester (litt trangt) på siste bortre, den ble disket, men kom bra tilbake i kulissene, og varslet form. Står ikke tilbake for noen av de den møter her, og klaffer det bare litt på veien, ja, da kan den opplagt slå til. OBS!