Herlig V65-omgang på Solvalla

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V65-omgang på Solvalla. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:



En strålende fredag venter, og i dag er det Solvalla som er først ute med en åpen/spennende V65-omgang kl.12.45. Biri byr så på en herlig V65-omgang med start kl.18.50. Boden er sist ut denne fredagen, og her skal det kjøres en særdeles åpen V64-omgang med start kl.19.25.

Herlig fullklaff på Bro Park 12.september!

Våre galoppeksperter jobber på høytrykk, og tirsdag var det duket for en herlig gevinst for de som kjøpte seg inn i V5-systemet vårt på Eksperten (fire andeler a Kr.750). Systemet satt nemlig som spikret, og betalte ut hele Kr.62 044,-. I V4-spillet samme dag ble det også fullklaff for Nettavisens forslag til Kr.960. Her kunne man hente ut meget fine Kr.3 770,-.

DD + V5-fest på Jarlsberg 12. september!

Det ble alt annet enn en lett DD-omgang på Jarlsberg tirsdag. Supersjokket Frier Birk (7-valg) kombinert med Ny Komet (3-valg) ble vrient for folk flest, men ikke for de som tok rygg på undertegnedes tips. Frier Birk var nemlig med på to hester i DD-1, mens Ny Komet var med på tre hester i DD-2. DD ble altså ranket ut på kun 6-rekker, og vårt minste forslag på Kr.180 betalte ut Kr.3291,-. Vårt største forslag på Kr.360 betalte ut Kr.6 582,-.

Det ble også fullklaff på undertegnedes V5-forslag til Kr.480 denne dagen. Her spilte vi dobbeltbanker på Voje Jerv + Frier Birk, og for de som tok rygg her, ja, de kunne hente ut Kr.3 825,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Disse fredagene på Solvalla liker vi skarpt, og ikke noe er bedre enn å innlede weekenden på hovedbanen i Sverige. Når det gjelder dagens V65-omgang er den meget spennende, og det er et bra potensial i denne omgangen. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 2 The Lucky One – Har gjort fine løp for Ulf Ohlsson, men nå sist var den ikke på topp (dårlige blodverdier). Fikk en pause etter det løpet, men har nå trent på fint over en lengre periode. Har et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og her skal det være en god del å gå på utover høsten/vinteren. Er flink på volte, og vi blir ikke sjokket om den blir laddet med direkte. Har en fin sjanse i et løp hvor det er et ganske stort skille på hestene.

V65-2 : 9 Bofferding – Urutinerte hester, og her er fakta ikke mange helt sjanseløse. Vår ide er kun 3-år, den er under en sterk utvikling, og MYE bedre enn raden. Nå sist hadde den egentlig full kontroll fra dødens når den rullet over i galopp mot oppløpet. Hadde gått en 15-tid uten galoppen, og det er i det hele tatt snakk om en traver som har en god del inne. Kan fort sitte der i en feilfri utgave, og den skal med på alt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi banker den direkte:

V65-3 : 4 Alle Cash – Har vært lenge borte da den er blitt operert for løse beinbiter. Har nå fått trene på over en lengre periode, og stallen er klart fornøyd med henne. Vi snakker her om en ordentlig tøffing av en hoppe, og når den har form så tåler den å bli brukt MYE underveis i løpene. Er litt over middels fra start, den er nok garantert løpssugen etter pause, og det kan derfor bli tidlig tet. Bra sjanse, og også vi tror på favoritten.

V65-4 : 2 C.R. Nobless – Har vært merkbart forbedret etter pause, og det er tydelig at dette er en 4-åring under en klar utvikling. Nå sist fullførte den fint på en noe subbete bane, og tiden som den gikk ble meget bra. Jorma Kontio er et SOLID kuskepluss, sporet er helt perfekt, og den er ikke så verst fra start når den blir laddet med. SOM LITE SPILT ER DEN HELAKTUELL! OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 1 Maracanazo – Har gjort tre løp etter pause, og sist viste den seg ordentlig frem etter at skoene var blitt rykket for første gang i karrieren. Avgjorde mer enn sikkert, og på klokken stod det 10,6 s 600m med krefter igjen. Har ikke hatt et åpent spor bak bilen tidligere, og vi er derfor usikker på hvor kjapp den er ut. Skulle den greie å forsvare sitt innerspor så skal det en utrolig god hest til for å knekke den ned, og den er verdt et forsøk som for lite spilt.

V65-6 : 4 Earn N’Burn – Har en utrolig fin oppgave foran seg denne fredagen, og det er snakk om en motivert favoritt. Nå sist ble den sittende bom fast i et V75-løp, og her er det naturligvis billigere i mot. Har dessuten trukket et OK spor, og det meste ser bra ut på forhånd. Tar en etterlengtet seier igjen?