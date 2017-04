Herlig V65-søndag på Biri

Villas Cato og Åsbjørn Tengsareid blir hardt betrodd i V65-6 på Biri søndag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4 Jägersro galopp: Chaves kan vinne med alt

Oddsdobbel 1: Ingen grunn til å tvile på Rosenborg

Oddsdobbel 2: Lillestrøm og Sarpsborg innfrir

Tippetips: 11 rette lørdag - herlig kupong søndag

Oddssingel Premier League: Siste sjanse for Arsenal

Oddssingel Serie A: Napoli griper muligheten

Eliteserien: Her er status for alle 16 lagene

Tabelltips Eliteserien: Slik tror vi det ender



En søndag bestående av både trav og galopp står foran oss. Jägersro galoppbane årsdebuterer på søndag med V4-lunsj, og deretter vender vi blikket nordover i Sverige til Karlstad, der Färjestad byr på V75-søndag. Til kvelden tar Biri travbane over stafettpinnen og byr på internasjonal V65 og V5-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nesten storeslem på Jarlsberg fredag

Til tross for at tre førstevalg innfridde i V65-omgangen på Jarlsberg fredag, ble det solide 88 066 i utbetaling for seks rette og spreke 559 kr i utbetaling for fem rette. Det var nære på storeslem for mine V65-tips på Nettavisen. V65-forslaget med innl.pris på kr 945 fanget storoutsideren 13 Gonagas Rebell (markert på 1,5 prosent) på kun fem hester, men dessverre klarte jeg ikke fange storoutsideren 9 Cadabra Tooma (markert på usle 1,3 prosent) i V65-5 på sju hester. dermed måtte de forslagene nøye seg med sju femmere og 3 913 kr i "trøstegevinst".

Cato best på direkten?

V65-bankeren den venter jeg helt til V65-6 med og det handler om hyperkapable 9 Villas Cato som gjør sin første start på siden seiersløpet på Jarlsberg 14. januar. Eks-trønderen har trent på veldig bra i det siste og viste en fantastisk utvikling i perioden november-desember-januar. Får denne hesten holde seg frisk i 2017, snakker vi nok en grunnlagsklatrer og holder seg til trav i V65-6/V5-3/DD-2 på Biri søndag kveld, er det nok snakk om vinneren. Jeg bankerspiller 9 Villas Cato i både V65, V5 og DD.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

To ganger to

Både i V65-2 og V65-3 tror jeg på tohestersoppgjør og i begge løpene er unge og dyktige Erlend Rennesvik en av kuskene. I V65-2 blir nytente 3 My Carisma min favoritt. Hoppa kom ut i regi Karoline Krogh-Hanssen på Biri i sitt siste løp og både jeg og mange med meg, undervurderte hoppa den dagen. Skoløs for første gang forsvarte My Carisma sitt innerspor og holdt meget enkelt unna for hardt betrodde Sweet Moon. Det skal være bra tetsjanse også søndag og det er 1 Fender Boko imot. Den hesten skuffet ørlite som hardt spill i et V75-løp på Sørlandet forrige lørdag, men møter klart billigere motstand her.

To fireåringer gjør opp i V65-3

Det er ingen tvil om at årsdebuterende 11 Solstad Stjernen og årsdebuterende 10 Dan Viking skiller seg klart ut i V65-3. Solstad Stjernen er nok den beste av disse to, men har vært halsoperert og fungerte ikke optimalt i sin siste start i desember. Dan Viking utviklet seg flott utover høsten i fjor og var ikke langt bak Solstad Stjernen i samløp på Biri 2/12. Det bør være et meget bra lås med disse to på kupongen i V65-3.

Wolden har mer på lager

Den meget dyktige Bjerke-treneren Anders Lundstrøm Wolden trener min V65-banker Villas Cato i V65-6, men Wolden har mer på lager denne søndagen. I V65-1 sender han ut norgesdebutanten 9 Fiobano i V65-1. Tyskeren har meget fine meritter fra sitt hjemland og skal stå som favoritt i V65-1. Men det sprint i V65-1, hesten har bakspor og støter på noen gode konkurrenter og i tillegg varsles det et passivt løpsopplegg. Skal stå som favoritt, men jeg garderer litt i V65-1.

Vinner om hun er på

Dersom 3 Lille Anne er på rett humør, er det snakk om en meget bra vinnersjanse i V65-4/V5-1. Men denne dama er ikke stabil i prestasjonene sine, og er neppe på helt samme nivået som hun var på i seiersløpene i november i fjor. Jeg værer en smell i dette løpet og tar med samtlige tolv startende på de større V65-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gørans tøffing kan vinne igjen

Gøran Antonsen har mye spennende i vente med en egen elitehest Lionel utover våren, men det svinger også bra på hans hjemlige stall for tiden. 8 Walentino fikk fin fortjente seier sist på Jarlsberg etter en rekke sterke løp tidligere i vinter. Søndag er det spor åtte bak startbilen og det er sprint og det er som kjent alt annet enn optimale forutsetninger. Men slik Walentino opptrer om dagen, tror jeg forsyne meg at han kan vinne dette løpet også fra dødens om nødvendig. Blir min klare favoritt, men jeg garderer likevel ganske bredt i dette i V65-5/V5-2/DD-1 som er blitt et meget fint spilleløp.